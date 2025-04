Samba Diawara mécontent d’un de ses joueurs qui a caché sa blessure

Se donner à fond, oui. Faire preuve d’inconscience, non.

En conférence de presse, Samba Diawara est revenu sur un épisode qu’il n’a manifestement pas beaucoup apprécié : lors de la victoire de Reims contre Cannes en demi-finales de Coupe de France, Mamadou Diakhon aurait passé sous silence un pépin physique et aurait donc joué en étant diminué. « Avant ce match, j’avais insisté sur le fait que mes joueurs devaient se faire violence. Sauf que là, cela a eu l’effet inverse : Mamadou se blesse en première période, et n’ose pas le dire à la mi-temps. Il revient en seconde période, il fait deux minutes et il demande son changement… », a ainsi relaté l’entraîneur.

Mécontent de ce comportement, le technicien a continué : « Quand je demande de se faire violence, ce n’est pas de cette façon-là. Il faut rester honnête avec soi-même, et avec l’équipe. Bien sûr qu’on doit faire le maximum pour avoir des joueurs résilients, qui accomplissent le maximum pour rester sur le terrain… Mais pas à n’importe quel prix ! Mamadou a voulu rester sur le terrain pour montrer qu’il était fort et qu’il était dur, mais il y a un moment où il faut être honnête : quand tu ne peux plus, il faut sortir et laisser ta place. »

Bon, le bonhomme n’est âgé que de 19 ans…

