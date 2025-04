Cheikh Ndoye dézingue Reims

Les termes.

Éliminé en demi-finale de la Coupe de France par Reims ce mercredi (1-2), le capitaine des Cannois, Cheikh Ndoye, est apparu frustré à l’issue de la rencontre : « L’équipe s’est donnée à fond, malheureusement, on a perdu. C’est une frustration totale, une déception, a soufflé l’ancien joueur du SCO, buteur de la tête dans cette partie. On a bien joué, on n’a pas de regrets. Malheureusement, on perd comme ça : le football est cruel. C’est une équipe de Ligue 1 qui ne veut pas jouer, raison pour laquelle ils sont là en Championnat.»

🇫🇷🏆 #CoupeDeFrance 💬 Damien Ott (@ASCannes1902) : "On a aucun regrets ! C'était un beau match de football. On a tout donné tout ce qu'on pouvait, c'est une équipe de Ligue 1 difficile à manœuvrer... "#ASCSDR #CDF pic.twitter.com/I0tO2DNfR8 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 2, 2025

« Il n’y a pas de déception mais de la fierté »

Vingt-cinq ans après Calais, Cannes ne sera donc pas la deuxième équipe de N2 de l’histoire à atteindre la dernière marche de la Coupe, mais cela n’empêche pas Damien Ott, l’entraîneur cannois, d’être satisfait de ses troupes : « Il n’y a pas de déception mais de la fierté. On a vu une équipe de Cannes comme je désirais la voir jouer. On a une façon singulière de jouer au football. Notre fierté c’est d’avoir continué à jouer comme d’habitude contre une équipe de Ligue 1 en demi-finale de coupe de France. On n’a pas mis le bus, on a joué avec nos valeurs. »

Un véritable esthète.

Revivez Cannes - Reims (1-2)