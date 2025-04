Revivez Cannes - Reims (1-2)

C'EST TERMINÉ AU STADE COUBERTIN ! Le Stade de Reims se qualifie 2 à 1 face à l'AS Cannes. Le club de National 2 aura tout tenté, mais peut regretter des errances défensives et un manque de précision en phases offensives. Reims a appliqué son jeu souhaité, très solide défensivement et qui a su profiter des espaces laissés par Cannes. Rendez-vous le 26 mai prochain au Stade de France, pour une finale entre le PSG et le Stade de Reims ! Merci à tous d'avoir suivi ce live, on vous laisse basculer sur Atlético-Barça, bonne fin de soirée !