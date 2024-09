Pronostic Bayer Leverkusen Milan : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Le Bayer Leverkusen enchaîne face au Milan

Le Bayer Leverkusen a certainement été l’une des meilleures formations européennes de la saison passée, en remportant la Bundesliga et la Coupe d’Allemagne sur le plan national et en se hissant en finale de la Ligue Europa. Invaincue toute la saison, la bande de Xabi Alonso a seulement perdu face à l’Atalanta Bergame. Cet été, la formation allemande a su conserver ses hommes forts puisqu’Alonso, Wirtz ou Boniface sont restés à Leverkusen. Le technicien espagnol a également renforcé son groupe avec les Terrier, Mukiele, Garcia ou Belocian. Auteur d’une entame solide, le Bayer a pourtant connu un faux pas surprenant lors de la réception de Leipzig. En tête au tableau d’affichage, Leverkusen s’est écroulé en fin de match. Le week-end dernier, les hommes d’Alonso ont souffert dans le choc face au Bayern mais ont su ramener un point de Bavière (1-1) qui leur permet de rester en 4e position, à 3 points des joueurs de Kompany, leaders. Pour ses débuts dans cette nouvelle C1, le Bayer a fait fort en surclassant le Feyenoord à Rotterdam (0-4) avec un doublé de Wirtz, alors que Boniface a marqué 3 buts sur ses 3 derniers matchs de championnat.

La saison passée, l’AC Milan a vu son grand rival de l’Inter Milan ajouter une nouvelle ligne à son palmarès en remportant la Serie A. Afin de combler leur retard, les dirigeants rossoneri ont misé sur le portugais Fonseca à l’intersaison. L’ancien coach de Lille a connu une prise en main délicate avec plusieurs défaites surprenantes en championnat. Finalement, Fonseca a retrouvé du crédit lors des dernières journées puisque ses hommes restent sur 3 succès consécutifs dont le dernier en date contre Lecce (3-0) juste après une victoire très importante obtenue dans le derby face à l’Inter (1-2) arraché en fin de match à Giuseppe-Meazza. En revanche, la campagne de Ligue des champions a mal démarré pour le club italien avec une défaite logique à domicile face à Liverpool (1-3). Rarement pris en défaut depuis plus d’un an, le Bayer devrait enchaîner et dominer le club milanais qui enchaînerait ainsi une 2e défaite en 2 matchs de C1.

