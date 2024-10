Leverkusen met à terre le Milan malgré un grand Maignan

Bayer Leverkusen 1-0 AC Milan

But : Boniface (51e)

Incroyable, le Bayer Leverkusen peut gagner sans marquer dans le temps additionnel !

Dans une affiche inédite en Coupe d’Europe, le champion d’Allemagne s’est imposé contre l’AC Milan (1-0), signant un deuxième succès en deux matchs de C1. Tout l’inverse des Rossoneri, battus une nouvelle fois après la défaite contre Liverpool, même si Mike Maignan a fait en sorte de repousser l’échéance dans une première période dominée par les locaux. Le gardien français s’est montré impeccable d’entrée face à Victor Boniface et Piero Hincapié (3e), avant de souffler un bon coup quand la VAR a signalé une position de hors-jeu de Jeremie Frimpong sur une action où le Nigérian avait conclu (21e). L’ancien du LOSC a poursuivi son show, frustrant un peu plus Boniface (23e) et ne tremblant pas sur une frappe d’Álex Grimaldo (28e). À force de jouer avec le feu, Milan s’est brûlé, et Maignan a craqué après un nouvel arrêt devant Amine Adli, sans rien pouvoir faire pour empêcher Boniface de jouer au renard pour marquer l’unique but de la partie (1-0, 51e).

Le Milan s’est réveillé trop tard

Le dernier rempart des Bleus aura quand même bouclé la rencontre avec huit arrêts au compteur, la preuve que les Milanais n’ont pas toujours brillé derrière. Ils ont surtout trop tardé à réagir, se mettant à jouer une fois derrière au score (1 tir en première période, 16 en seconde). Lukáš Hrádecký a lui aussi sorti le grand jeu, calmant d’abord Tijjani Reijnders (56e) et Youssouf Fofana (65e) ; stoppant ensuite les velléités d’Álvaro Morata (73e). Il a fallu un peu de chance, aussi, en voyant la frappe déviée de Theo Hernandez finir sur la barre et Morata ne parvenant pas à ajuster derrière (82e). Milan n’aura pas d’autres choix que de battre le Club Bruges, dans trois semaines, pour enfin lancer sa campagne de Ligue des champions.

Bonne idée du Bayer Leverkusen de faire le plein avant de se frotter à l’ogre brestois.

Bayer Leverkusen (3-4-2-1) : Hrádecký – Tapsoba, Tah, Hincapié – Frimpong, Xhaka, García (Andrich, 75e), Grimaldo (Belocian, 89e) – Adli (Palacios, 82e), Wirtz (Tella, 89e) – Boniface (Terrier, 75e). Entraîneur : Xabi Alonso.

AC Milan (4-2-3-1) : Maignan – Emerson, Gabbia, Tomori, T. Hernandez – Loftus-Cheek, Fofana – Pulisic (Chukwueze, 80e), Reijnders, Leão – Abraham (Morata, 62e). Entraîneur : Paulo Fonseca.

