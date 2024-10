Brest humilie Salzbourg et se place numéro 1 en Europe

RB Salzbourg 0-4 Stade brestois

Buts : Sima (24e, 71e), Camara (66e) et Pereira Lage (75e)

Le rêve continue. Deux semaines après l’extase face à Graz, le Stade brestois a réussi le plus dur : confirmer. À l’extérieur qui plus est, alors que le 13e de Ligue 1 avait perdu ses trois précédents déplacements. Loin du visage affiché à Auxerre, les Pirates ont cloué le bec du RB Salzbourg, pourtant habitué à l’altitude de la Ligue des champions (0-4). Déjà buteur lors de la première journée, Abdallah Sima s’est cette fois offert un doublé. Avec six points sur six, Brest se place provisoirement en tête de la Ligue des champions et s’offre véritablement le droit de rêver à une place dans les 24. Qui l’eut cru…

La piraterie n’est jamais finie

Passablement irrité le week-end dernier, Eric Roy a décidé d’envoyer Jordan Amavi, Romain Faivre et l’habituel capitaine Brendan Chardonnet sur le banc. Julien Le Cardinal en a profité pour vivre sa première en Ligue des champions, qui a failli virer au cauchemar : à la réception d’un corner autrichien, il a envoyé un coup de tête vers la cage et le ballon a fini au fond des filets après être passé entre les jambes de Mahdi Camara (10e). La VAR a néanmoins volé au secours des Bretons, et le but a été refusé pour une position de hors-jeu de Lucas Gourna-Douath.

Le poison Amar Dedić, qui a fait tourner Kenny Lala en bourrique, a maintenu la pression en concluant son rush par une frappe au ras de la lucarne (16e). Karim Konaté n’est pas passé loin non plus sur son pied gauche (19e). Secoués, les Pirates ont réalisé le coup parfait grâce à un exploit du duo Ludovic Ajorque – Abdallah Sima : l’avant-centre a bien joué de son corps pour garder le cuir et donner un ballon aux petits oignons à son jeune coéquipier, plein de sang-froid pour contenir Dedić et tromper Janis Blaswich au sol (24e, 0-1).

BREST OUVRE LE SCORE 🔥 Abdallah Sima permet aux Bretons de mener 1-0 sur la pelouse de Salzbourg !#SALSB29 | #UCL pic.twitter.com/HDu9mNnqmt — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 1, 2024

L’équipe de Pep Lijnders a d’ailleurs frôlé la correctionnelle lorsque Romain Del Castillo, aidé par l’appel d’Ajorque, a intelligemment servi Sima, qui n’a pas cadré cette fois (38e). Mené contre le cours du jeu, Salzbourg est reparti de l’avant, mais Bizot a tenu la baraque pour repousser la frappe d’Oscar Gloukh (37e) et se saisir de la reprise sans contrôle de Bidstrup, étrangement seul dans la surface (41e). Un petit miracle de plus à mettre au crédit de la formation d’Eric Roy.

Big Bizot

Les vagues autrichiennes ont continué de déferler au retour des vestiaires. Marco Bizot s’est fait peur en voyant son dégagement contré, mais le dernier rempart brestois a parfaitement compensé avec un double arrêt, du pied pour détourner la tentative de Gloukh, puis des gants sur celle d’Adam Daghim, finalement signalé hors jeu (55e). Il a remis ça en remportant son duel face à Dedić (65e). Sur un fil, Brest s’en est aussi remis à Le Cardinal, auteur d’un tacle salvateur pour bloquer la frappe de Bobby Clark (58e). Des efforts récompensés par Mahdi Camara, qui a éteint la Red Bull Arena en profitant d’un ballon mal dégagé par Leandro Morgalla après un gros travail de Mama Baldé (0-2, 66e).

ET DE 4 POUR BREST 🔥 Les Brestois sont déchaînés, tout leur réussit ce soir à l'image de Mathias Pereira Lage 🤯#SALSB29 | #UCL pic.twitter.com/DZ7KMhvyCz — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 1, 2024

Puis l’apothéose avec le doublé du renard Abdallah Sima, attentif sur la frappe de Hugo Magnetti, repoussée par Blaswich (0-3, 71e). Tout juste sorti du banc, Mathias Pereira Lage s’est même permis d’enfoncer le clou à l’entrée de la surface (0-4, 75e). Le classement ne ment pas : le Stade brestois est à cette heure-ci au sommet de l’Europe avec six points et une différence de buts de +5. Qui sait, ça pourrait peut-être durer…

Salzbourg (4-3-3) : Blaswich – Morgalla (Bajčetić, 77e), Piatkowski, Baidoo (Blank, 77e), Dedić – Bidstrup (Capaldo, 61e), Gourna-Douath (Diambou, 77e), Clark (Nenê, 61e) – Daghim, Konaté, Gloukh. Entraîneur : Pep Lijnders.

Brest (4-3-3) : Bizot – Lala, Le Cardinal, Coulibaly, Haïdara – Camara (Doumbia, 74e), Fernandes (Martin, 63e), Magnetti – Del Castillo (Baldé, 63e), Ajorque (Faivre, 84e), Sima (Pereira Lage, 74e). Entraîneur : Éric Roy.