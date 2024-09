Auxerre met Brest au tapis

Auxerre, concentré et emballant comme son adversaire la saison dernière, a signé sa deuxième victoire de la saison à domicile face à Brest (3-0). Les Bretons n'arrivent pas à enchaîner en Ligue 1, et se font des nœuds dans la tête avant d'aller à Salzbourg en Ligue des champions.

AJ Auxerre 3 – 0 Stade brestois

Buts : Owusu (26e), Jubal (37e, sp) et Traoré (59e) pour l’AJA.

Auxerre en mode Brest 2023-2024.

Malgré la pluie, l’AJA retrouve des couleurs. Les Auxerrois ont mis les Brestois à terre en ouverture de la sixième journée du championnat (3-0). Brest, qui n’a toujours pas gagné à l’extérieur, ne rassure pas avant de jouer en Ligue des champions ce mardi.

Tonnerre de Brest

Les Auxerrois souhaitaient se racheter, après quatre défaites d’affilé, et ont mis le paquet d’entrée. En tribunes, Guy Roux et Éric Roy, qui purgeait le premier de ses trois matchs de suspension, portaient différemment le bonnet et la casquette. Le premier avait de quoi se réjouir de l’intensité physique des hommes de Christophe Pélissier. Ils furent récompensés juste avant la demi-heure, lorsqu’Elisha Owusu exploitait le bon jeu de corps de Lassine Sinayoko sur Brendan Chardonnet. Le Brestois se faisait avaler, et Owusu n’avait plus qu’à ajuster Marco Bizot du pied gauche (1-0, 26e).

Dix minutes plus tard, Jérémy Stinat sifflait la main du Suisse Edimilson Fernandes, cousin de l’ancien Rennais Gelson Fernandes. Capitão Jubal le transformait sur la gauche de Bizot, du plat du pied (2-0, 37e). Auxerre aurait même pu tripler la mise dans la foulée, si Traoré avait mis de la puissance dans sa tête (44e).

Si la pluie s’intensifiait en seconde période, Auxerre poursuivait sa partie à la Brestoise la saison dernière : intensité, gros pressing et entrain. Les Bourguignons s’assuraient un filet de sécurité à l’heure de jeu, grâce à Hamed Junior Traoré. Déjà buteur la semaine dernière face à Montpellier (2-3), l’Ivoirien enrhumait Brendan Chardonnet, décidemment peu en jambes ce soir (3-0, 59e). Pour l’anecdote, ce but permettait à Auxerre de doubler Brest au classement. Les deux équipes sont 12e et 13e ce vendredi soir.

Même en ayant la balle, les Brestois n’y croyaient plus ensuite. Pour preuve, le buteur Ludovic Ajorque étant remplacé par le milieu Jonas Martin. Le Canadien Theo Bair aurait même pu alourdir l’écart (87e, 90e +1), ou Brest la réduire, mais Mama Baldé trouvait la barre transversale après un magnifique geste acrobatique (90e +3).

Avant d’affronter Saint-Étienne, Auxerre se donne de l’air et tient son match référence.

AJ Auxerre (5-3-2) : Léon – Hoever (Joly, 80e), Diomandé, Juval (Pellenard, 80e), Rocha, Osho, Akpa (Mensah, 66e) – Traoré (Perrin, 80e), Danois, Owusu – Sinayoko, Onaiwu (Bair, 80e). Entraîneur : C. Pélissier.

Stade brestois (4-3-3) : Bizot – Lala, Chardonnet, Coulibaly, Amavi – Camara, Fernandes (Doumbia, 61e), Faivre (Magnetti, 61e) – Del Castillo (Salah, 73e), Ajorque (Martin, 79e), Sima (Baldé, 61e). Entraîneur : É. Roy.