Brest croque Auxerre et fait un pas vers le maintien

Brest 1-0 Auxerre

But : Le Douaron (69e) pour les Ty-Zefs

Le Douaronisé.

Dans un duel crucial dans la lutte pour le maintien à quatre journées de la fin du championnat, le Stade brestois a fait un grand pas vers son objectif en dominant Auxerre ce dimanche après-midi dans un stade Francis-Le Blé à guichets fermés (1-0).

Comme face à Lorient, les Ty-Zefs ont frappé fort d’entrée : après un mouvement bien senti côté droit entre Pierre Lees-Melou et Franck Honorat, Jérémy Le Douaron a repris le ballon de volée, sans cadrer (2e). Mais ce seront bien les Auxerrois qui vont se créer la première grosse occasion de la rencontre : à la suite d’un déboulé de Gideon Mensah côté gauche, Isaak Touré a récupéré le cuir dans la surface brestoise avant d’envoyer sa reprise en tribune (17e). Dans un match tout sauf crispé, la belle percée de Le Douaron, dont la frappe a terminé sa course dans les gants d’Andrei Radu (37e), a redonné confiance aux Brestois, dominés dans un premier temps. Avant la mi-temps, Steve Mounié, lancé en profondeur par Honorat, a gâché une grosse opportunité en butant sur le portier auxerrois (40e).

Au retour des vestiaires, Del Castillo a d’abord eu l’occasion d’ouvrir le score, mais Radu a été l’auteur d’une parade décisive (51e). La lumière viendra finalement de Le Douaron. Côté droit, Del Castillo déborde avant d’adresser un centre millimétré pour Mounier qui échoue à nouveau sur le portier roumain, mais le meilleur buteur du Stade brestois cette année a bien suivi et libère son équipe en inscrivant son 10e but de la saison (1-0, 69e). Suffisant pour sécuriser un succès capital dans la lutte pour le maintien, vu que Brest relègue son adversaire du jour à quatre points et fait un grand pas vers la Ligue 1 à 18.

Brest (4-2-3-1) : Bizot – Lala, Chardonnet (cap), Brassier, Duverne – Lees-Melou, Belkebla – Honorat (Pereira Lage, 87e), Del Castillo (Camara, , Le Douaron – Mounié. Entraîneur : Eric Roy

Auxerre (5-3-2) : Radu – Raveloson (Zedadka, 84e), Jeanvier (Dembele, 75e), Jubal, Touré, Mensah – M’changama (Sinayoko, 84e), Touré – Massengo – Hein (Perri, 63e) – Da Costa (Abline, 63e). Entraîneur : Christophe Pelissier

Pronostic Brest Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1