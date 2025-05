Le Havre s’impose sur le gong à Auxerre, Brest se joue de Montpellier

La victoire décisive vers le maintien ?

Mené à Auxerre, Le Havre a renversé la vapeur pour arracher la victoire dans les dernières secondes (1-2). Des Normands entreprenants mais rapidement privés d’Ahmed Hassan, blessé et remplacé par André Ayew, maladroit devant le but et coupable d’une main préalable lorsqu’il est enfin parvenu à marquer. La lumière est finalement venue de Lassine Sinayoko, buteur d’un bel enroulé une semaine après son triplé de passes décisives à Lens. Mais à force d’insister, Le Havre est récompensé par un but contre son camp de Jubal sur corner. Mieux : sur un amour de centre signé Junior Mwanga, c’est Arouna Sanganté qui vient placer sa tête pour faire exploser le parcage visiteurs dans les dernières minutes de la partie. Avec cette victoire, le HAC recolle à un tout petit point de Nantes, premier non-relégable, et se prend à rêver.

👀 | Le malheureux CSC de Jubal qui permet au HAC d’égaliser ! 🙌⚽️ #AJAHAC 👉 Suivez la rencontre ici : https://t.co/uHnUbT4jNE… pic.twitter.com/YXuLllAe1V — DAZN France (@DAZN_FR) May 4, 2025

Pour sa part déjà relégué, Montpellier reste en course pour battre le record du plus faible total de points avec toujours 16 unités (certes avec désormais quatre journées de moins à disputer). Auteurs d’un seul but (dans une très large défaite à Marseille) en presque trois mois, les Héraultais ont eu le malheur de céder rapidement à Brest, sur une combinaison conclue par Romain Del Castillo à la suite d’un corner. Nettement dominateurs, les Bretons auront donné le sourire à leurs supporters et restent dans la première partie du classement (neuvièmes).

Cette saison restera historique dans le Finistère.

Auxerre 1-2 Le Havre

Buts : Sinayoko (62e) pour l’AJA // Jubal (80e CSC) et Sanganté (90e+3) pour les Hacmen

Brest 1-0 Montpellier

But : Del Castillo (15e)

