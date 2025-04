Marseille se reprend contre Montpellier

OM 5-1 Montpellier

Buts : Greenwood (8e, SP et 67e), Ndollo Bille (60e, CSC), Rowe (74e) et Rabiot (90e) pour l’OM // Mincarelli (83e) pour le MHSC

Pas vraiment en forme avec cinq défaites lors de ses sept derniers matchs, l’Olympique de Marseille recevait la lanterne rouge Montpellier dans l’optique ferme de ne plus céder de points. Chose faite, avec un succès large au Vélodrome (5-1).

La première incursion a d’ailleurs été la bonne pour les Marseillais, puisqu’Ulisses Garcia, fauché par Wilfried Ndollo Bille, a permis aux siens d’obtenir un penalty, bien transformé par Mason Greenwood (1-0, 8e). L’Anglais, toujours, s’est ensuite procuré une belle occasion en frappant en angle fermé vers le petit filet, mais Benjamin Lecomte a opposé sa main ferme (29e). En face, le MHSC n’a rien montré ou presque, se contenant de quelques approches vers la surface adverse, sans trop de prises de risque.

L’OM a déroulé après la pause

Le break n’a pas mis longtemps à arriver au retour des vestiaires, avec le débordement de Michael Murillo, parvenu à placer son centre sur la tête de Quentin Merlin qui a trouvé la barre transversale, mais Amine Gouiri a suivi pour pousser le cuir au fond (2-0, 60e). But finalement accordé à Ndollo Bille contre son camp. Dépassés, les Montpelliérains n’ont fait que subir et ont encaissé le troisième par Greenwood, auteur d’une frappe croisée au sol, que Lecomte n’a pu qu’accompagner (3-0, 67e). Entré en jeu, Jonathan Rowe a lui aussi marqué, dix minutes seulement après son premier ballon, en reprenant d’une aile de pigeon le centre de Garcia (4-0, 74e). Montpellier n’a cadré qu’un seul de ses six tirs, suffisant pour que Lucas Mincarelli réduise la marque (4-1, 83e). L’honneur est sauf, même si Adrien Rabiot et son face-à-face gagné (5-1, 90e) ont alourdi le tableau.

Avec ce succès, Marseille fait donc la bonne opération de ce samedi, en profitant du nul entre Monaco et Strasbourg (0-0) pour prendre une petite avance à la deuxième place.

OM (3-4-3) : Rulli – Garcia, Kondogbia, Murillo – Merlin (Harit, 78e), Højbjerg, Rongier, Henrique (Lirola, 86e)- Greenwood, Gouiri (Rowe, 65e), Rabiot. Entraîneur : Roberto De Zerbi.

Montpellier (3-4-2-1) : Lecomte – Mouanga, Omeragić, Mincarelli – Ndollo Bille, Nzingoula (Fayad, 72e), Ferri, Sainte-Luce (Sylla, 72e) – Coulibaly, Pays (Maamma, 90e+1)- Ndiaye (Chotard, 72e). Entraîneur : Zoumana Camara.

Revivez Marseille-Montpellier (5-1)