Michel Der Zakarian viré de Montpellier après la déroute contre Marseille

RDZ bourreau de MDZ.

Quelques minutes après la claque reçue de la part de Marseille (0-5) ce dimanche, Laurent Nicollin, le président de Montpellier, s’est présenté au micro de DAZN pour annoncer que Michel Der Zakarian n’était plus l’entraîneur du MHSC. « Pour que ça aille mieux, il faudrait faire beaucoup de choses. Malheureusement, j’ai pris l’initiative d’arrêter Michel ce soir. Je l’ai vu, on a discuté, on a échangé dans le vestiaire à la fin du match et je lui ai dit que ça s’arrêtait ce soir. Et je suis allé voir les joueurs pour leur dire que grâce à leur grand travail, ils avaient fait sauter un entraîneur », a-t-il raconté, avec une pointe d’ironie.

« Ce n’est pas la solution magique mais c’est la facilité pour rebooster tout le monde, pour prendre conscience qu’on y va tout droit si on ne fait rien. On pouvait encore attendre un, deux, trois matchs. J’avais prévu d’attendre Toulouse mais là, vu le résultat de ce soir, vu le peu d’envie, je me suis dit qu’il fallait stopper », a-t-il ensuite détaillé. Déjà une piste pour le remplacer ? « Je n’avais pas anticipé donc… il va en falloir un qui va bien vouloir mettre les mains dans le cambouis et récupérer une équipe en difficulté ».

C’est quoi le 06 de Pascal Dupraz ?

