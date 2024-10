Joris Chotard très touché par la situation de Montpellier

Coup de Chotard.

Humilié par l’OM à la maison (0-5), Montpellier est bon dernier de Ligue 1 et va devoir redresser la barre avec un nouveau commandant de bord puisque Michel Der Zakarian a été démis de ses fonctions par Laurent Nicollin, le président du club. Une déroute non sans conséquences pour le club de la Paillade, et une tristesse absolue pour Joris Chotard, l’enfant du club, qui a dû céder sa place à la pause.

« Il y a beaucoup de sentiments, il n’y en a aucun de positif. On fait un match ridicule. On est inefficace défensivement, on est inefficace offensivement, dans toutes les zones. On ne peut rien espérer en jouant comme ça, a lâché le milieu du MHSC après la rencontre. Cela fait 10 ans que je suis ici, je connais tout le monde. C’est le club qui m’a permis d’être là aujourd’hui. Être dernier au classement, en prendre cinq à domicile, ne plus voir les supporters chanter, c’est un abandon général et c’est triste d’en arriver là car je pense qu’on a les moyens de largement se maintenir. On ne montre pas grand chose en ce moment mais je pense que l’on a un effectif de qualité et aujourd’hui c’est honteux d’en prendre cinq chez nous et d’être 18e, sans révolte. »

Toulouse, Le Havre, Brest et Sainté à venir : la mission redressement commence maintenant.

