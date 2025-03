Lille bat Montpellier malgré la Ligue des champions en tête

Lille 1-0 Montpellier

But : David (50e)

Entre deux huitièmes de finale de Ligue des champions, il y a pire que d’affronter la lanterne rouge de son championnat.

Mais encore faut-il ne pas prendre son adversaire à la légère, même si les pensées sont dirigées vers la C1. C’est exactement ce que Lille a réussi à faire devant Montpellier, après son match aller contre le Borussia Dortmund et avant le retour chez les Allemands : face au dernier du classement, le LOSC a su se montrer sérieux pour s’imposer sur la plus courte des marges à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1. Le buteur ? Jonathan David, évidemment.

85e but en Ligue 1, pour David… comme Andy Delort, muet

Au début du second acte, et alors que le premier avait été très avare en occasions ou en frissons, l’attaquant canadien a fait mouche à la suite d’un corner en déviant une tentative d’Ismaily. Une réalisation synonyme de sixième défaite consécutive pour le MHSC, qui a loupé l’ouverture du score par Joris Chotard ainsi que l’égalisation par Othmane Maamma et qui a néanmoins pu compter sur Benjamin Lecomte pour éviter le break. Une triste consolation aux yeux des visiteurs, dont la possession de balle n’a même pas atteint les 20%…

La bataille des bons élèves pour l’un, la place du cancre pour l’autre.