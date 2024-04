Metz sort de la zone rouge, Le Havre y plonge, Lille répond présent

Avec un Georges Mikautadze toujours providentiel, Metz a fait très mal au Havre (0-1) et respire de nouveau l’air provisoire du maintien. Sonné par le sort en C4, Lille s’est quant à lui remis la tête à l’endroit contre Strasbourg (1-0) et vise toujours la deuxième place. Enfin, Montpellier a pris ses aises sur la pelouse de Reims (1-2).

Le rebond du jour

Éliminé de la Ligue Conférence par Aston Villa aux tirs au but, le LOSC a eu de quoi ruminer avant de recevoir Strasbourg ce dimanche. Mais avec l’objectif d’aller chercher le podium (ou la seconde place) en Ligue 1 pour renouer avec la Ligue des champions, pas le temps de gamberger bien longtemps dans le Nord. La preuve avec Jonathan David, idéalement servi par Rémy Cabella dans la surface et buteur dès la 12e minute de jeu. Peut-être privés d’un penalty, les Dogues mettent le frein à main après la pause. Mais les Alsaciens ne parviennent pas à recoller (1-0), la faute à des occasions trop timides. Lille passe provisoirement devant Monaco, à la différence de buts (mais avec un match en plus).

La fin de rêve du jour

Le MHSC termine bien la saison et a fait un grand pas vers le maintien en s’imposant à Reims (1-2), grâce à Modibo Sagnan… et surtout Moussa Al-Tamari, qui s’est amusé avec Thibault De Smet avant de loger le cuir entre les jambes de Yehvann Diouf en fin de match. Avec ce second revers consécutif au cœur d’une série creuse, les Champenois ont sans doute dit adieu à leurs aspirations européennes et devraient terminer dans le ventre mou de Ligue 1. Comme leurs adversaires du week-end.

La résurrection du jour

C’était une finale avant l’heure pour le maintien, au vu du classement et des matchs récents. Et ça n’a pas manqué : dans le sillage de Georges Mikautadze tout feu tout flamme, avec déjà deux doublés consécutifs à son actif, le FC Metz est reparti victorieux du stade Océane (0-1) en prenant soin de doubler le HAC. Lequel passe barragiste, voire pire, en attendant le match de Lorient. Si les Grenats tout de jaune vêtus ont dû faire face aux vagues havraises en fin de rencontre, le pion de… Mikautadze – son dixième de la saison –, évidemment, au retour des vestiaires et après avoir effacé Arthur Desmas suffit au bonheur des hommes de László Bölöni qui revit lui aussi. Deuxième victoire de suite pour les Lorrains, qui sortent enfin de la zone rouge.

Les résultats de l’après-midi

Lille 1-0 Strasbourg

But : David (12e) pour le LOSC

Reims 1-2 Montpellier

Buts : Agbadou (66e) pour le SDR // Sagnan (26e) et Al-Tamari (87e) pour le MHSC

Le Havre 0-1 Metz

But : Mikautadze (46e) pour les Grenats