Davide Ancelotti futur entraîneur de Reims ?

Voilà qui serait une sacrée surprise.

Séparé de Will Still depuis quelques semaines, le Stade de Reims est à la recherche de son nouvel entraîneur, alors que Samba Diawara n’ira pas au-delà de son intérim. Or selon les informations de L’Équipe, Davide Ancelotti ferait partie des noms évoqués par le club champenois, qui espère pouvoir annoncer l’heureux élu au début du mois de juin.

Le quotidien affirme que Luka Elsner ne devrait pas quitter Le Havre, avec qui il est toujours sous contrat. Six ou sept candidats devraient être entendus par visio dans les prochains jours, parmi lesquels le fils et adjoint de Carlo Ancelotti au Real Madrid et lui aussi sous contrat jusqu’en 2026 avec les Merengues.

L’heure de commencer à voler de ses propres ailes pour le fiston ?