Pronostic Espagne Allemagne : Analyse, cotes et prono du quart de finale de l’Euro 2024

Samedi, les quarts de finale de l'Euro démarrent avec le très attendu duel entre la Roja et le pays hôte.

Nos pronostics Espagne Allemagne

Une Espagne impressionnante

Des équipes encore présentes en quart de finale, l’Espagne est certainement la sélection qui a laissé la meilleure impression. En effet, victorieuse de la Ligue des Nations l’an passé, la sélection espagnole a parfaitement négocié la phase de poule pour être la seule à avoir remporté ses trois matchs. La Roja a successivement dominé la Croatie (3-0), l’Italie (1-0) et l’Albanie (1-0). Tombée dans un groupe relevé, la bande à de la Fuente a rapidement pris confiance en s’appuyant sur le mélange entre l’expérience des Carvajal, Rodri ou Morata associée à la jeunesse des Yamal et Nico Williams. En huitième de finale, les Espagnols se sont fait surprendre par la Géorgie qui a ouvert le score sur un but de Le Normand contre son camp. Malgré ce coup du sort, la Roja n’a pas changé son plan de jeu et s’est logiquement imposée face à la surprise géorgienne. Sur leur parcours, les partenaires de Fabian Ruiz n’ont pas eu à forcer pour s’imposer. Ce vendredi, dans un stade majoritairement acquis à l’Allemagne, l’Espagne va disputer un véritable test face au Nationalelf.

Une Allemagne au rendez-vous

L’Allemagne retrouve les quarts de finale d’une grande compétition internationale pour la première fois depuis 2016. Les Allemands ont connu un véritable passage à vide depuis leur titre mondial en 2014 et semblent sur la bonne voie avec Nagelsmann. Ce dernier, arrivé pour relancer la sélection il y a quelques mois, a rapidement imposé sa patte. Après avoir livré des prestations amicales abouties en mars face à la France et les Pays-Bas, le Nationalelf a parfaitement lancé son Euro en surclassant l’Ecosse (5-1). Cette victoire a donné beaucoup de confiance aux partenaires de Manuel Neuer qui ont ensuite enchainé contre la Hongrie (2-0). Pour son dernier match de poule, l’Allemagne est tombée face à une solide sélection de Suisse (1-1) et a dû se contenter du nul. Qualifié en tant que premiers de poule, les Allemands affrontaient le Danemark en 8e de finale. Après une première mi-temps sans réel éclat, la bande à Nagelsmann est passée par toutes les émotions en moins de 50 secondes. Surpris par les Danois, les Allemands ont vu le but des Vikings être refusé pour quelques millimètres par la VAR, avant que cette dernière ne signale une main d’Andersen sur la contre-attaque allemande qui avait suivi. Auteur de 6 bons derniers mois, Kai Havertz a brillamment transformé le penalty et ouvert le score. En fin de rencontre, l’Allemagne a aggravé le score sur une superbe action conclue par Musiala. Ce vendredi, les Allemands sont conscients qu’ils affrontent la nation qui a impressionné lors de ses premiers matchs, l’Espagne.

L’Espagne et l’Allemagne au complet ?

Avant le début du tournoi, Nagelsmann avait insisté sur le besoin de stabilité de son équipe. Le sélectionneur avait aligné le même XI lors des 3 matchs de poule, avec notamment le trio offensif composé par Wirtz, Havertz et Musiala. Si les deux derniers se sont montrés à leur avantage, le joueur du Bayer a eu plus de difficultés après avoir fini cet exercice blessé. En défense, la suspension de Tah l’a contraint à changer sa charnière avec l’entrée en jeu du très bon Schlotterbeck, qui devrait reprendre place sur le banc. Aligné depuis plusieurs rencontres sur le côté gauche de la défense, Mittelstadt a vu Raum lui être préféré. Pour le reste du grand classique, avec un Toni Kroos à la baguette, et qui devrait être épaulé par Andrich. De son côté, Luis de la Fuente devrait s’appuyer sur un XI assez traditionnel dans lequel on retrouve la charnière française Laporte – Le Normand, avec à leurs côtés les Carvajal et Cuccurella. Au milieu de terrain, Rodri est bien évidemment la sentinelle accompagnée par un Fabian Ruiz auteur d’un excellent tournoi et de nouveau buteur face à la Géorgie. Pedri lui dispute environ 60 minutes avant de laisser sa place. En attaque, Morata occupe le poste d’avant-centre avec à ses côtés, les 2 pépites de la Roja, Yamal et Williams. Ces derniers ont brillé lors des premiers matchs et seront une nouvelle fois les joueurs à surveiller avec leur incroyable aisance pour éliminer leurs adversaires.

Les compositions probables pour ce Espagne – Allemagne :

Espagne : Unai Simon – Carvajal, Laporte, Le Normand, Cucurella – Fabian Ruiz, Rodri – Yamal, Pedri, Nico Williams – Morata Allemagne : Neuer – Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt (ou Raum) – Andrich, Kroos – Musiala, Gundogan, Wirtz (ou Sané) – Havertz

L’Allemagne résiste à l’Espagne ?

Ce quart de finale entre l’Espagne et l’Allemagne s’annonce passionnant. Annoncées comme des favoris pour le titre, ces deux sélections se retrouvent dès les quarts de finale. Depuis l’entame du tournoi, l’Espagne est celle qui a laissé la meilleure impression mais cela ne signifie pas pour autant qu’elle va aller au bout. Pour le moment, tout a fonctionné pour la Roja qui a connu une phase de poule tranquille et a ensuite été certes menée face à la Géorgie mais faisait face à une sélection largement à sa portée. Ce vendredi, l’Allemagne devrait proposer une opposition nettement plus relevée. De plus, elle est toujours parvenue à se qualifier pour le dernier carré lorsqu’il disputait une compétition à la maison. Si l’Espagne a montré tout son potentiel, le Nationalelf peut largement s’améliorer. En contres, les Musiala, Havertz ou Wirtz peuvent faire très mal à la défense espagnole. Solide et ayant l’avantage de jouer à domicile, l’Allemagne semble en mesure de résister à la Roja. .

