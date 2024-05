Balerdi : « On a fait de la merde »

Les supporters de l’OM ne s’attendaient plus à rien, mais ils sont quand même déçus.

La mine morose des Marseillais contrastait avec l’allégresse des Rémois ce mercredi soir. Après avoir défait des Phocéens sans idée (1-0), ces derniers ont pu dignement fêter leur légende Yunis Abdelhamid, qui disputera son dernier match à Delaune dimanche. Les Olympiens, eux, disent quasiment au revoir à la Coupe d’Europe avec cette nouvelle déroute. De quoi rendre furax Leonardo Balerdi et Jean-Louis Gasset, très déçus de leur performance.

« Il n’y a pas d’explication, on n’est pas à la hauteur, je ne sais pas… Les supporters et le club méritent beaucoup mieux. C’est un peu à l’image de toute notre saison, il faut l’assumer. On a fait de la merde. Par amour-propre, il faut gagner le dernier match », a lancé le défenseur argentin. Même genre de discours du côté du coach, qui pointe un manque d’envie. « On ne s’est jamais donné l’occasion de passer devant, ça dure depuis deux mois, c’est incompréhensible. Je suis déçu parce que j’aurais aimé laisser Marseille en Coupe d’Europe, regrette Gasset. Je n’arrive pas à comprendre que des gens qui ne jouent rien en face de nous soient plus agressifs que nous. Je dirai au président les gens qui méritent de rester à l’OM. »

Encore un grand ménage estival à prévoir sur la Canebière ?