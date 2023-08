L'OM renverse Reims

Marseille 2-1 Reims

Buts : Ounahi (23e) et Vitinha (73e) pour l’OM // Ito (10e) pour le SDR

Trois jours après sa première glissade de la saison en Grèce sur la pelouse du Panathinaïkos (au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions), l’OM n’a pas manqué ses retrouvailles avec le championnat et le Vélodrome. Il y avait de la pression sur les épaules des Phocéens à l’approche d’une semaine déjà décisive pour leur avenir européen, et aussi un adversaire coriace, Reims, candidat à s’imposer comme une belle surprise en Ligue 1. Mené d’entrée, Marseille n’a pas flanché en renversant les Rémois (2-1) pour s’offrir trois points et un peu d’air avant la manche retour en Coupe d’Europe.

Vitinha par un trou de souris

Sans Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr, laissés sur le banc pour débuter la rencontre, l’OM a voulu oublier sa déconvenue du milieu de semaine en attaquant fort face à une équipe de Reims qui n’était, sans surprise, pas venue sur la Canebière pour poser le bus. La récompense est d’ailleurs vite arrivée pour les Champenois, le long centre de Thomas Foket étant repoussé de la tête vers Junya Ito, dont la reprise instantanée a trompé Pau López et calmé le Vel’ (0-1, 10e). Le public marseillais a pu se réchauffer dans la foulée, ses protégés s’activant pour remettre les pendules à l’heure et Chancel Mbemba envoyant notamment un coup de casque sur le montant. Si la tentative de Geoffrey Kondogbia a trouvé une jambe rémoise avant que Joseph Okumu ne vienne couper un centre au bon moment, le pétard allumé et enroulé par Azzedine Ounahi n’a laissé aucune chance à Yehvann Diouf (1-1, 23e). Un peu de joie dans les tribunes phocéennes et beaucoup de rythme dans une partie franchement plaisante, qui aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre, mais Ito et Vitinha ont fêté coup sur coup des buts finalement refusés, l’un pour un ballon sorti en touche et l’autre pour une position de hors-jeu de l’attaquant marseillais.

Beleck à Nakamura

Dans la continuité de sa deuxième partie de saison et de son recrutement emballant, Reims a confirmé son statut de belle curiosité de cette nouvelle cuvée, proposant une opposition très intéressante face à un OM volontaire, mais parfois brouillon, à l’image du jeune François-Régis Mughe, sorti sur blessure quelques minutes après la reprise. Plus pressante, la bande à Marcelino a également buté sur une défense rémoise bien organisée et un Okumu souvent bien placé pour éteindre les espoirs olympiens. Il y a eu peu de grandes occasions dans le second acte, mais une délivrance, quand même, pour les Marseillais. Sarr a fait la différence face à Josh Wilson-Esbrand pour servir Vitinha, passé devant Yunis Abdelhamid avant d’armer sa frappe et tromper Diouf avec l’aide d’une cuisse adverse (2-1, 73e). Malgré les changements, Reims a peiné à se rapprocher de la cage de López et laissé des espaces aux locaux, qui ont permis de rappeler pourquoi Sarr pouvait être un joueur aussi excitant que frustrant. Le temps additionnel à rallonge n’a pas piégé Jonathan Clauss et ses copains, solides pour contenir les quelques assauts rémois, dont celui de la recrue Keito Nakamura. La saison au Vélodrome peut commencer sans bronca… Au moins jusqu’à mardi soir.

1 – 2 joueurs de Marseille (Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr – 1 assist chacun) se sont montrés décisifs lors de leur 1er match avec l’OM en Ligue 1 pour la 1re fois depuis le 7 août 2022, déjà pour l’ouverture d’une nouvelle saison… face à Reims. Adoptés. #OMSDR pic.twitter.com/JzxzI3Xn9z — OptaJean (@OptaJean) August 12, 2023

OM (4-4-2) : López – Clauss, Mbemba, Gigot, Lodi – Mughe (Sarr, 51e), Rongier (Veretout, 67e), Kondogbia, Ounahi (Guendouzi, 83e) – Ndiaye (Aubameyang, 67e), Vitinha (Harit, 83e). Entraîneur : Marcelino.

Reims (4-2-3-1) : Diouf – Foket, Okumu, Abdelhamid, Wilson-Esbrand (Koudou, 80e) – Richardson (Teuma, 67e), Matuwisa – Ito, Munetsi (Atangana, 80e), Khadra (Nakamura, 60e) – Diakité (Salama, 60e). Entraîneur : Will Still.

