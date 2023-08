Bernard met l'OM au tapis

Panathinaïkos 1-0 Marseille

But : Bernard (83e)

Expulsion : Kondogbia (65e)

Près de 1,8 million de Français se sont rendus en Grèce pour passer du bon temps en 2022. Jordan Veretout et sa bande, eux, ne peuvent pas en dire autant. De retour en territoire hellénique, seize mois après sa courte victoire dans le volcan de Toumba, l’OM a une nouvelle fois eu droit à un accueil bouillant à Athènes. Chauffé à blanc, le stade Apóstolos Nikolaïdis a pleinement joué son rôle de douzième homme pour pousser son équipe, en quête d’un ticket pour la phase de poules de la Ligue des champions, qui échappe au Trèfle depuis treize ans. Le piège a fini par se refermer sur les Marseillais, qui ont craqué dans le money time sur un but de Bernard, l’ancien maître à jouer du Shakhtar (1-0). Il faudra ferrailler à la maison dans six jours pour s’offrir un barrage contre le vainqueur du duel opposant Braga au Bačka Topola…

Alertes jaunes

Battu une seule fois dans son antre la saison passée, le vice-champion de Grèce a imposé son jeu dès le premiers instants. Geoffrey Kondogbia a écopé d’un carton au bout de 30 secondes de jeu, pris par Filip Đuričić. Plaque tournante du jeu du Pana, l’international serbe a mis le frisson dans la surface marseillaise en distillant un centre dans la surface, dégagé tant bien que mal, avant que Rubén Pérez allume un pétard, hors du cadre (10e). Signe de la maîtrise supérieure des Grecs (et de l’intransigeance de l’arbitre), Iliman Ndiaye a récolté une biscotte pour avoir râlé (16e). Leonardo Balerdi a aussi été averti pour avoir retenu Andraž Šporar à l’entrée de la surface (31e). Sans conséquence immédiate puisque le mur blanc a renvoyé le coup franc de Hörður Magnússon (32e). Côté marseillais, RAS hormis des imprécisions techniques et, au milieu, un super centre de Renan Lodi vers Pierre-Emerick Aubameyang. Tout seul, le Gabonais s’est néanmoins loupé en envoyant sa tête largement au-dessus (22e). Azzedine Ounahi a fini par trouver une brèche et à se mettre sur son pied droit aux abords de la surface, mais sa frappe a été captée sans trembler par le portier (45e). Le seul tir cadré du premier acte.

32.8% – Marseille n'a affiché que 32.8% de possession face au Panathinaïkos ce soir, son plus faible pourcentage lors d'une rencontre toutes compétitions confondues depuis le 4 octobre 2020 à Lyon (32.3%). Bousculé. #PAOFCOM pic.twitter.com/xzDsDy0pst — OptaJean (@OptaJean) August 9, 2023

Un de perdu

La mi-temps n’a pas perturbé le rythme du Pana. Aussi insaisissable qu’une savonnette, Šporar a échappé à la défense marseillaise, avant que le hors-jeu le rattrape (48e). Le Slovène a remis ça pour servir Đuričić, dont le tir a terminé à côté (49e). Le capitaine Samuel Gigot s’est ensuite opposé à la frappe de Šporar (53e). Daniel Mancini a enchaîné en cherchant la lucarne du pied gauche, sans succès (57e). L’OM a tenté de répondre avec une frappe d’Ounahi dégagée de la tête, puis une demi-volée de Jonathan Clauss au ras de la transversale (50e). La partie d’échecs s’est néanmoins compliquée avec le deuxième jaune de Kondogbia, sanctionné pour une intervention en retard sur Đuričić après un mauvais contrôle (65e). En souffrance, les Olympiens ont fait le dos rond… jusqu’à ce que le roseau casse. Au bout d’un joli mouvement collectif et une remise de Fotis Ioannidis, Bernard a logiquement crucifié la défense phocéenne du pied droit (1-0, 83e). Vitinha, lui, est resté sur le banc, malgré le match fantomatique d’Aubameyang. Marcelino a même préféré remplacer le Gabonais par Chancel Mbemba en toute fin de match. Le début des maux de tête pour le technicien espagnol. Son équipe est « en construction », avait-il rappelé mardi, et ça s’est vu. Espérons simplement pour lui qu’elle ait un peu avancé sur les fondations d’ici mardi prochain. Sous peine d’une immense désillusion.

Panathinaïkos (4-2-3-1) : Brignoli – Vagiannidis, Magnússon, Jedvaj, Juankar (Mladenovič, 79e) – Pérez, Vilhena (Cerin, 79e) – Verbič (Kleinheisler, 58e), Đuričić (Bernard, 72e), Mancini – Šporar (Ioannidis, 72e). Entraîneur : Ivan Jovanovič.

Marseille (4-4-2) : Lopez – Clauss, Gigot, Balerdi, Lodi – Sarr (Harit, 75e), Veretout (Guendouzi, 85e), Kondogbia, Ounahi (Rongier, 67e) – Ndiaye (Mughe, 75e), Aubameyang (Mbemba, 86e). Entraîneur : Marcelino.

