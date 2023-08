La défaite de l'OM plombe-t-elle l’indice UEFA français ?

Sortez les calculettes.

L’élimination de l’Olympique de Marseille par le Panathinaïkós au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions symbolise un terrible aveu de faiblesse du football français. Alors qu’on s’était habitué aux bévues successives des Phocéens en C1, ils ne passent cette fois même pas le cut des qualifications. Après avoir récemment perdu sa cinquième place au classement UEFA au profit des Pays-Bas, la France serre désormais les fesses pour la saison à venir. Le Paris Saint-Germain et le RC Lens seront les seuls à participe à la phase de groupes de la Ligue des champions, Marseille rejoignant Rennes et Toulouse en Ligue Europa, tandis que le LOSC doit passer par un tour de barrage fin août pour espérer disputer la Ligue Europa Conférence.

Pendant que Marseille s’effondrait au Vélodrome, le PSV se qualifiait pour le barrage de C1 et rapportait un nouveau point dans la besace néerlandaise. En cas de qualification au tableau final, quatre supplémentaires s’ajouteront. Un sérieux manque à gagner pour l’OM et le football français, puisque seuls les premiers des phases de groupes de Ligue Europa obtiennent 4 unités, contre seulement 2 points pour le deuxième. Avec Braga en barrage de la plus prestigieuse des compétitions européennes, le Portugal, septième, peut aussi inquiéter l’Hexagone dans les mois à venir.

D’autres points prêtent toutefois à l’optimisme côté tricolore. Même en cas de qualification du PSV, la France compterait un représentant de plus au niveau européen pour la saison 2023-2024, à condition que Lille ne gâche pas la fête. Surtout, une phase de groupes de Ligue des champions n’est pas synonyme de gains certains. Les derniers résultats de l’OM sur la scène continentale prouvent qu’une élimination en C1 vaut moins qu’une épopée en C4 : 16 points avec la demi-finale de Conférence League en 2021-2022 contre huit l’an dernier avec la dernière place du groupe de Ligue des champions.

Un chose est sûre : Pablo Longoria est loin d’être un Indice UEFix.

