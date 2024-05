Ange Postecoglou furieux contre les fans des Spurs qui ont supporté City

Ange a le démon.

Tottenham a dit définitivement adieu à la Ligue des champions en perdant ce mardi face à Manchester City (0-2). Rien de grave pour les fans des Spurs, qui voulaient offrir les trois points aux Skyblues pour empêcher leur rival Arsenal de reprendre la tête du classement. Les supporters de Tottenham ont donc célébré les buts d’Erling Haaland et chambré les Gunners. Mais Ange Postecoglou n’était sur la même longueur d’onde et, après avoir déjà partagé sa position avant le match, l’a fait savoir à l’issue de celui-ci en conférence de presse. Au cours de la rencontre, il s’est embrouillé avec un supporter qui l’avait invectivé. « Répète ce que tu viens de dire, juste pour que je sache qui tu es », lui a lancé le coach.

Ange is getting a little bit techie tonight 😬 Anyway, no drama mate, City win the league 🥳 all good in the hood mates, we're in the Europa League, see you at Sheffield #COYS pic.twitter.com/4O0UXgYd8i

— Danny (@Spurserk) May 14, 2024