Mason Greenwood élu joueur de la saison à Getafe

Prêté à Getafe depuis le début de la saison par Manchester United, Mason Greenwood a été désigné meilleur joueur de la saison de son club. Avec 8 buts inscrits et 6 passes décisives délivrées en 33 matchs, il est le deuxième joueur le plus décisif des Azulones derrière Borja Mayoral.

« C’est incroyable de recevoir ce genre de trophées mais je n’y serai pas parvenu sans mes coéquipiers et le staff. Je pense que tout le monde a fait du bon travail et m’a aidé à obtenir ce prix. Je veux les remercier », a déclaré l’Anglais dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du club. En février 2023, la justice avait abandonné les charges à son encontre, malgré les preuves audio et vidéo de violence et de tentative de viol postées par sa petite-amie sur les réseaux sociaux un an plus tôt.

Y el #JugadorCincoEstrellas de la temporada 23/24 cortesía de Fútbol Mahou es… 𝐌𝐀𝐒𝐎𝐎𝐎𝐎𝐍 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐁𝐎𝐘 𝐆𝐑𝐄𝐄𝐍𝐖𝐎𝐎𝐃! 🌟 No te pierdas la entrevista ℂ𝕆𝕄ℙ𝕃𝔼𝕋𝔸 ⤵️ pic.twitter.com/XfS6Yaa9mk — Getafe C.F. (@GetafeCF) May 28, 2024

Difficile de se réjouir pour lui.

