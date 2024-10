Laurent Bonadei dévoile sa première liste

La première liste de l’après Amandine Henry.

L’équipe de France féminine fait son grand retour après son échec cuisant aux Jeux oympiques, où l’ancien sélectionneur Hervé Renard et les Bleues s’étaient cassé les dents sur le Brésil en quarts de finale. Depuis, c’est un autre homme qui est à la tête des Bleues : Laurent Bonadei, l’ancien adjoint du sorcier Renard.

Pour sa première liste concoctée, il n’a pas ménagé les surprises en s’appuyant sur 24 joueuses avec cinq nouvelles têtes : la gardienne Marie-Morgane Sieber (Guingamp), la défenseuse Lou Bogaert (Paris FC), la milieu de terrain Margaux Le Mouel (Paris FC) et les deux attaquantes Kelly Gago (Nantes) et Cindy Caputo (Saint-Étienne). Eugénie Le Sommer (Lyon) et Clara Mateo (Paris FC) font quant à elles leur grand retour.

La jeunesse pour compenser les blessées

Face à la cascade de blessures (Majri, Bacha, Mbock, Katoto, Toletti, Malard, Sarr), l’ancien de Wasquehal a dû s’appuyer sur des jeunes pousses pour affronter la Jamaïque et la Suisse. « J’ai décidé d’avoir un groupe U23 et d’utiliser la règle des cinq joueuses au-delà de 23 ans, et un maximum de 25 ans. Il y a un groupe de joueuses U23 dans lequel je pourrais piocher », a-t-il expliqué en conférence de presse.

𝐍𝐎𝐔𝐕𝐄𝐀𝐔 𝐒𝐄́𝐋𝐄𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍𝐍𝐄𝐔𝐑 ⬇️ 𝐍𝐎𝐔𝐕𝐄𝐋𝐋𝐄 𝐋𝐈𝐒𝐓𝐄 🇫🇷 2️⃣4️⃣ joueuses sont appelées pour les deux prochains matchs amicaux 🇯🇲🇨🇭#FiersdetreBleues pic.twitter.com/qhKm0IT8KP — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) October 17, 2024

L’opération « on va enfin passer les quarts de finale » peut commencer !

