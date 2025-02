Eugénie Le Sommer va entrer encore un peu plus dans l’histoire

Eugénie au sommet.

Eugénie Le Sommer, avant-centre de l’équipe de France, s’apprête à entrer encore un peu plus dans l’histoire du football français. En effet, si elle participe à la rencontre de ce mardi soir au Mans face à l’Islande en Ligue des nations, elle deviendra tout simplement la joueuse la plus capée de l’histoire de la sélection française, hommes et femmes confondus.

Un nouveau record pour elle

À 35 ans, elle pourrait participer à son 199e match avec les Bleues, surpassant d’une sélection la coach du Paris FC, Sandrine Soubeyrand. Avec ses 94 réalisations, Le Sommer est également la meilleure buteuse de l’histoire de l’équipe de France. « Je n’ai pas vu le temps passer, on est dans une machine à laver », s’est exprimée la joueuse en conférence de presse. Son entraîneur Laurent Bonadei envisage même une reconversion à un autre poste pour qu’elle continue à jouer : « Elle pourrait jouer au milieu du terrain pour prolonger sa carrière ! », s’est-il exclamé.

La - capée 🤝 la + capée 🚩 #FiersdetreBleues pic.twitter.com/joAu72kdLB — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) February 24, 2025

