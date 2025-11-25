Un forfait chez les Bleues pour la Ligue des nations

Katoto out.

L’attaquante des Lyonnes Marie-Antoinette Katoto ne sera pas de la partie pour la double confrontation face à la Suède en Ligue des nations. « Gênée à l’ischio-jambier gauche lors du match de Première Ligue de l’OL Lyonnes face au RC Strasbourg, samedi, Marie-Antoinette Katoto est venue faire constater sa blessure à Clairefontaine », a indiqué lundi la FFF dans un communiqué.

Déjà absente pour la demi-finale

L’attaquante avait déjà manqué à l’appel pour la demi-finale retour des Bleues contre l’Allemagne à cause du même pépin physique. La FFF a précisé qu’elle ne serait pas remplacée, l’axe de l’attaque devrait se jouer entre Clara Mateo et Melvine Malard pour aller chercher la troisième place de cette petite finale.

Les Bleues défient la Suède vendredi à Reims (21h10), puis le 2 décembre à Stockholm, un mois après l’élimination en demi-finales face à l’Allemagne (1-0, 2-2).

L’objectif est simple : finir sur autre chose qu’une frustration.

Les Bleues se défont des Suédoises et se qualifient pour l’Euro 2025