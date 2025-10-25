S’abonner au mag
  • Ligue des Nations (F)
  • Demies
  • France-Allemagne

Katoto quitte le groupe des Bleues

UL
Katoto quitte le groupe des Bleues

Des Katoto et des bas.

Marie-Antoinette Katoto quitte le rassemblement de l’équipe de France. L’attaquante est gênée à l’ischio-jambier droit, et déclare forfait pour la demi-finale retour de Ligue des Nations contre l’Allemagne. La joueuse revient à l’OL Lyonnes dès ce week-end, sans que la durée de sa convalescence ne soit précisée. Personne ne la remplace dans le groupe des Bleues.

La cinquième meilleure buteuse de l’histoire de l’équipe de France est sortie à la 71e minute de la défaite des Françaises en Allemagne (0-1), ce vendredi. Les Bleues accueillent l’Allemagne mardi (à 21h10), à Caen.

Les bijoux de Marie-Louise, les saphirs de Marie-Amélie, et maintenant les ischios de Katoto.

UL

Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:



Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!