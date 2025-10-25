Katoto quitte le groupe des Bleues

Des Katoto et des bas.

Marie-Antoinette Katoto quitte le rassemblement de l’équipe de France. L’attaquante est gênée à l’ischio-jambier droit, et déclare forfait pour la demi-finale retour de Ligue des Nations contre l’Allemagne. La joueuse revient à l’OL Lyonnes dès ce week-end, sans que la durée de sa convalescence ne soit précisée. Personne ne la remplace dans le groupe des Bleues.

❌ @MarieKatoto forfait ❌ Blessée à l’ischio-jambier droit hier soir, l’attaquante tricolore ne disputera pas la demi-finale retour de Ligue des Nations, mardi. Elle a été remise à la disposition de son club. pic.twitter.com/OztDlLOOo8 — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) October 25, 2025

La cinquième meilleure buteuse de l’histoire de l’équipe de France est sortie à la 71e minute de la défaite des Françaises en Allemagne (0-1), ce vendredi. Les Bleues accueillent l’Allemagne mardi (à 21h10), à Caen.

