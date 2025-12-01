34 ans plus tard, ce club norvégien retrouve la couronne nationale

Les Vikings pillent le championnat.

La disette aura duré plus de 30 ans. Dimanche, Viking FK a décroché son premier titre de champion de Norvège depuis 1991, en s’imposant facilement face à Vålerenga (5-1). Le club de Stavanger décroche le 9e titre de son histoire et met fin au monopole de Bodø/Glimt : quatre titres sur les cinq dernières saisons.

Les hommes de Morten Jensen avaient un point d’avance sur leur représentant en Ligue des champions, et devaient boucler leur 30e et dernière journée d’Eliteserien avec une victoire. C’est chose faite. Dans le même temps, leur concurrent s’est lui aussi imposé (5-0), face à Fredrikstad. Insuffisant pour ravir la place de leader et détrôner le club de Stavanger en tête depuis la 27e journée.

La French Touch

Viking FK signe une saison historique. Avec 22 victoires, 5 nuls et seulement 3 défaites (71 points), le club revient à hauteur de Fredrikstad au palmarès, juste derrière l’inaccessible Rosenborg et ses 26 trophées.

Revenu au meilleur niveau après un passage en deuxième division en 2017-2018, Viking peut aussi compter dans ses rangs un joueur franco-norvégien : Yann-Erik de Lanlay, 33 ans, international norvégien (5 sélections, 1 but), fils d’un père français. « Je passe toutes mes vacances en France. J’adore venir ici. Dès que j’arrive, je vais dans une crêperie », confiait-il en 2015 à So Foot.

Le milieu de terrain, en fin de contrat et peu utilisé cette saison (il n’a disputé que deux minutes de jeu), savourera malgré tout un cinquième titre personnel. Et aura le plaisir de voir son club se retrouver aux tours préliminaires de la C1.

Le vent en poupe.

