Bodø/Glimt arrache le nul à Prague pour sa première en Ligue des champions

Slavia Prague 2-2 Bodø/Glimt

Buts : Mbodji (23e et 74e) pour les Tchèques // Bassi (78e) et Fet (90e) pour les Norvégiens

Les premières ne sont pas toujours celles qu’on attendait. Celle du FK Bodø/Glimt, premier club du cercle polaire arctique de l’histoire de la Ligue des champions, aurait pu être moins folle, moins dominée et avec moins de parades de son gardien Nikita Haikin. Dans une partie folle et après plus de 11 minutes de temps en plus, la Gule Horde a eu des occasions, le Slavia Prague aussi, et les deux équipes se sont quittées après une partie à plus de 20 de tirs cadrés (2-2). Déjà fou.

Un ancien de Thonon star de la soirée

Puisque c’était un soir de premières, c’est la première en Ligue des champions de Youssoupha Mbodji que les supporters du Slavia retiendront. La recrue des Tchèques aurait pu offrir un but d’une belle boulette si Håkon Evjen l’avait mieux exploitée. Dix minutes plus tard, le jeune sénégalais, 21 ans, s’est retrouvé au second poteau, après que le ballon a traversé une forêt de jambes norvégiennes (1-0, 23e). Il marque son premier but en Ligue des champions, pour sa première titularisation avec la capitale tchèque. Pour la petite histoire, le défenseur jouait en deuxième division tchèque contre… la réserve du Slavia début septembre !

L’ancien du Milan AC Jens Petter Hauge a répliqué d’une belle frappe rebondissante à l’entrée de la surface (33e), les visiteurs ont ensuite eu des opportunités. Et puisque c’était la soirée de Mbodji, le Sénégalais a fauché Daniel Bassi dans la surface. Penalty, mais Kasper Høgh est tombé sur Jindřich Staněk (54e).

Sauf que Mbodji. Encore au deuxième poteau, l’ancien de… Thonon a envoyé un missile dans les buts de Nikita Haikin (2-0, 74e). Il est sorti dans la foulée, sous les acclamations de la Fortuna Arena, et son équipe est restée ultra offensive. Daniel Bassi a réduit l’écart après un énième contre des Norvégiens (2-1, 78e). Puis, après un autre contre, Sondre Fet a envoyé une magnifique reprise de volée du gauche (2-2, 90e). Les locaux ont poussé, notamment par les coups francs de l’ancien Clermontois Muhammed Cham, et peuvent le regretter.

La saison ne fait que commencer.