Nacional sacré champion d’Uruguay au terme d’une finale inédite

Ce dimanche, le football uruguayen a écrit une page de son histoire. Pour la première fois en 125 ans, la finale du championnat opposant Nacional à Peñarol s’est jouée en aller-retour dans les stades des deux clubs, et non plus à l’emblématique Estadio Centenario.

Après un match aller accroché qui s’était soldé par un 2-2, le retour au Gran Parque Central de Nacional a été tendu comme un fil de fer. 90 minutes plus tard, le score restait vierge et la tension palpable. Puis, en prolongation, Christian Ebere, l’attaquant nigérian, s’est mué en héros en inscrivant le but décisif à la 114e minute, une spéciale « Mbappé » si l’on peut dire.

La cinquantaine bien tassée

Le titre a été soulevé par le capitaine Sebastián Coates (ex-Liverpool et Sporting) et la légende de la MLS Nicolás Lodeiro, couronnant leur retour dans leur club d’enfance.

Avec cette victoire, Nacional remporte son 50e titre de champion uruguayen, ajoutant un nouveau joyau à la plus grande rivalité du pays. Peñarol et Nacional continuent de dominer la scène locale : à eux deux, ils totalisent 107 titres de champion, laissant loin derrière Defensor Sporting et ses quatre couronnes.

