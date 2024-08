Victime d’un arrêt cardiaque, l’Uruguayen Juan Izquierdo est décédé

Le football uruguayen est en deuil.

Le joueur uruguayen Juan Izquierdo est décédé dans la nuit de mardi à mercredi, quelques jours après avoir été victime d’un arrêt cardiaque lors du match de Copa Libertadores entre São Paulo et le Nacional de Montevideo. Son club a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il s’était éteint à l’hôpital Albert Einstein de São Paulo, entouré de ses proches. « Tout le Nacional est en deuil pour cette perte irréparable. Qu’il repose en paix. Juan, tu seras toujours avec nous », a écrit le club dans son communiqué.

Con el más profundo dolor e impacto en nuestros corazones, el Club Nacional de Football comunica el fallecimiento de nuestro querido jugador Juan Izquierdo. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos, colegas y allegados. Todo Nacional está de luto por… pic.twitter.com/mYU28mqw6m — Nacional (@Nacional) August 28, 2024

Le défenseur de 27 ans avait d’abord été soigné sur le terrain du stade Morumbi, avant d’être pris en charge par un hôpital de São Paulo. L’Uruguay avait de son côté décidé de suspendre l’ensemble de ses championnats. Annoncé dans un premier temps comme étant dans un état stable, le joueur avait ensuite vu sa situation se dégrader, jusqu’à atteindre un stade critique dans les dernières heures.

Dans la presse, Alejandro Balbi, le président du Nacional, avait affirmé qu’aucune anomalie n’était apparue sur les électrocardiogrammes du joueur, réalisés chaque année par le club. Ce constat a été remis en cause par le secrétaire national aux Sports en Uruguay, Sebastian Bauza, qui a déclaré à une radio nationale que l’arythmie cardiaque d’Izquierdo avait été repérée il y a dix ans : « Dans le cadre du programme Gol al Futuro, des examens avaient été effectués dans l’équipe du Cerro, où jouait Juan Izquierdo à l’époque, et avaient révélé cette arythmie. Mais le fait d’en avoir une, comme cela arrive souvent, ne signifie pas qu’on ne peut pas jouer au football. Il devait être suivi et nous sommes sûrs que les médecins des différents clubs où il a joué l’ont examiné. »

Plusieurs personnalités du football se sont exprimées après l’annonce du décès, comme Luis Suárez, qui a fait part de sa « douleur, tristesse », ou encore Diego Forlán. L’ancien Parisien Lucas Moura, qui joue à São Paulo et qui avait prié près du joueur lorsqu’il était pris en charge par l’équipe médicale sur le terrain, a adressé « ses pensées à sa famille et ses amis ». Plusieurs clubs latino-américains ont également adressé leurs condoléances, comme Fluminense, São Paulo, les Chivas de Guadalajara, ou encore le grand rival du Nacional en Uruguay, Peñarol.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Une pensée à sa famille et à ses proches.

Copa Libertadores : un joueur uruguayen victime d’un malaise en plein match