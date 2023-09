Premier contrat pro pour le fils d’Álvaro Recoba

Le Chino n’a pas fini de laisser sa trace dans le monde du ballon rond.

La légende uruguayenne de l’Inter, Álvaro Recoba, a trouvé un joli moyen de faire perdurer son nom dans le football : donner une partie de son génie à son fiston pour qu’il marque à son tour ce sport. Visiblement, cela fonctionne : Jeremía Recoba, son fiston, a signé ces derniers jours son premier contrat professionnel au Nacional, quarante-neuf fois champion d’Uruguay.

Pas vraiment une surprise lorsque que l’on sait que son père y a sévit lors de deux passages, d’abord de 1996 à 1997, puis ensuite entre 2011 et 2015. « C’est le jour le plus important de ma vie, car signer un contrat avec un club aussi important que le Nacional est un défi énorme. C’est l’équipe dont je suis fan et j’aimerais continuer à grandir ici » a déclaré Recoba Jr, milieu de terrain âgé de 19 ans.

💬 "Firmar contrato con un club tan grande como Nacional es un reto espectacular" ✍🏼 Jeremía Recoba en la firma de su primer contrato como jugador profesional desde el Gran Parque Central 🏟️ Suscribite a @nacionaltvplus1 y mirá todo el contenido exclusivo del Decano 👉🏼… pic.twitter.com/FiVT84tfYf — Nacional (@Nacional) September 7, 2023

Le romantisme n’est pas mort.

