Après la chute du régime d’Assad, la sélection syrienne change de couleurs

C’est une page d’histoire qui se tourne en Syrie, et pas seulement sur le plan politique.

Alors que Bachar al-Assad a fui en Russie dimanche, balayé par une avancée éclair des rebelles et laissant derrière lui un régime autoritaire vieux de six décennies, un symbole fort a surgi de la fédération de football. Ce dimanche, d’après Reuters, la fédération syrienne a décidé de troquer les couleurs de ses maillots.

Du rouge au vert

Sur Facebook, la fédération a dévoilé son nouveau logo et ses futures tenues. Elle décrit cette décision comme « le premier changement historique dans l’histoire du sport syrien, loin du népotisme, du favoritisme et de la corruption ». Le choix de cette couleur n’est pas anodin. Associée à l’espoir et à l’unité, le vert marque une rupture avec le rouge du passé lié au régime Assad : en effet, le dictateur avait fixé depuis 1980 un drapeau à trois bandes horizontales rouge, blanc, noir avec deux étoiles vertes, alors qu’il était à l’origine vert, blanc, noir avec trois étoiles rouges.

