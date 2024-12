Coupe de France : Vierzon disqualifié, Marmande réintégré

Marmande 2024, le nouveau Danemark 1992 ?

Alors qu’il devait affronter Le Mans en 32es de finale de la Coupe de France le 22 décembre prochain (17h30), le club du Vierzon FC (N3) vient d’être disqualifié de la compétition par la Fédération française de football, comme officialisé par le biais d’un communiqué sur son site internet ce lundi. Selon la Commission fédérale des règlements et contentieux, « le club du Cher avait présenté un certificat médical non valable pour l’un de ses joueurs », raison de son éviction.

𝐂𝐡𝐚𝐧𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐞 🚨 Les Manceaux ne verront pas Vierzon (N3) pour les 32es de finale de la @coupedefrance 2024-2025 mais rencontreront finalement Marmande (R2, date et lieu à confirmer). pic.twitter.com/1oJ7d41RFA — LE MANS FC (@LEMANSFC) December 9, 2024

C’est donc le FC Marmande (R2), vaincu au tour précédent par Vierzon aux tirs au but, qui est réintégré à la compétition et qui sera opposé aux Manceaux le 22 décembre : les Lot-et-Garonnais deviennent par la même occasion le nouveau Petit Poucet de la compétition, en lieu et place du Saint-Denis FC (R1).

Le certif médical était sans doute trop lisible pour avoir été écrit de la main d’un vrai médecin.

