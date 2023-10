Match perdu pour Vierzon après des cris racistes en Gambardella

À la suite des cris de singe entendus en tribunes le 1er octobre dernier, à l’occasion lors du deuxième tour de Coupe Gambardella entre le Vierzon FC et Bourges Foot 18 – qui ont provoqué l’arrêt du match à la 64e minute –, la commission de discipline de la Ligue du Centre Val-de-Loire a pris des sanctions. Celle-ci a ainsi décidé de donner match perdu par pénalité à Vierzon ainsi que deux matchs à huis clos, avec sursis.

Dans son communiqué, le club vierzonnais indique qu’il « ne fera pas appel de cette décision, mais tient à souligner que cette élimination sur tapis vert est la conséquence de la bêtise humaine ». Le VFC « compte poursuivre son action judiciaire envers les auteurs de ces actes abjects » et « espère que les actions entreprises par le VFC […] permettront de faire barrage au racisme ». Le club a aussi tenu à souligner « le courage » de l’arbitre du match, qui a pris la décision d’arrêter la rencontre à la suite des cris entendus.

Un communiqué plein de compréhension et de bonne volonté, qui se conclut par un petit tacle à la LFP : « Quand on voit que le match Montpellier-Clermont, en Ligue 1, est donné à rejouer après une agression (jet de pétard) sur un joueur, cela démontre bien toute la fracture entre football amateur et football professionnel, avec un seul ballon pour deux mondes différents. » De son côté, Bourges défiera donc l’Étoile bleue de Saint-Cyr-sur-Loire ce dimanche pour le troisième tour.

Un international sénégalais débarque à Bourges