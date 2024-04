Arsenal domine Tottenham et croit toujours au titre

Tottenham 2-3 Arsenal

Buts : Romero (64e), Son (87e, SP) pour Tottenham // Højbjerg (csc) (15e), Saka (27e), Havertz (38e) pour Arsenal

Les Gunners tiennent le choc.

Après une première période où ils ont écoeuré les Spurs dans leur antre, les hommes de Mikel Arteta se sont fait peur en fin de match mais ont tenu un précieux succès (3-2) dans le derby londonien.

Il faut croire que le staff d’Arsenal avait identifié une grosse faille chez son adversaire du jour sur coup de pied arrêté. C’est de là qu’est venue l’ouverture du score de la bande à Martin Odegaard, lorsque Pierre-Emile Højbjerg a dévié dans ses propres filets le cuir d’un coup de tête d’avant-centre (0-1, 15e). Alors que Bukayo Saka s’est chargé de faire le break suite à une belle ouverture de Kai Havertz (0-2, 27e), c’est l’Allemand encore sur corner qui creuse l’écart (0-3, 38e). À la pause, le Tottenham Hotspur Stadium est glacé.

Jusqu’à l’heure de jeu, on se dit qu’Arsenal va sortir de ce rendez-vous au sommet par la grande porte sans accroc. Et puis, David Raya a tenté une relance osée plein axe interceptée par Cristian Romero qui a remis Tottenham debout (1-3, 64e). Les Spurs s’y sont remis à y croire, encore un peu plus lorsque Heung-min Son a transformé un penalty consécutif à une faute de Declan Rice sur Ben Davies (2-3, 87e). Et puis ? Et puis c’est tout. Arsenal a tenu, garde quatre points d’avance sur Manchester City avec deux matchs de retard à jouer quand même pour les Citizens, et surtout son rêve de gagner la Premier League.