Bukayo Saka, à charge de revanche

Auteur du but égalisateur, avant d’aller transformer son tir au but un peu plus tard face à la Suisse, Bukayo Saka a mis une Angleterre miraculée sur son dos. Tout en chassant les démons de 2021, l’attaquant d’Arsenal est devenu le véritable homme fort des Three Lions dans cette compétition.

Il était temps. Après plusieurs purges royales délivrées par les Three Lions, Gareth Southgate avait enfin choisi, samedi, à l’heure d’affronter une Suisse en pleine confiance, de changer les choses. Un passage à trois derrière notamment, ce qui a conduit à un repositionnement de Kieran Trippier plus haut dans son couloir gauche, mais qui a aussi demandé à Bukayo Saka d’endosser davantage de responsabilités dans le couloir droit anglais. Bingo, l’ailier d’Arsenal a été le détonateur de presque tout, tant le reste des offensifs de son équipe a encore été beaucoup trop discret. Trois ans après le cauchemar de Wembley et toutes les saletés qui lui sont tombées dessus, Saka est bel et bien redevenu le chouchou anglais, en étant le principal artisan d’une qualification en demies tirée par les cheveux.

Sur tous les fronts

Sur le papier, le flanc droit anglais avait de la gueule. Kyle Walker, Bukayo Saka, Phil Foden, tout le monde rêverait d’avoir ça dans son équipe, non ? Le premier cité a passé un sale début de soirée, souvent martyrisé par Ruben Vargas et Breel Embolo, et le dernier nommé n’arrive toujours pas à rentrer dans son Euro, sans aucun relief dans une attaque en berne, et bien loin des standards qu’il a lui-même établis à Manchester City. Heureusement, Saka, lui, était là pour réveiller les têtes anglaises, d’abord endormies pendant plus d’une heure puis assommées par une ouverture du score suisse bien méritée. Danger permanent à droite, il n’a laissé aucun répit au pauvre Michel Aebischer et a envoyé neuf centres, mais Harry Kane est lui aussi loin de son niveau habituel. Surtout, il a sonné la révolte lorsqu’il a tout fait tout seul, comme un grand, en envoyant un pétard lointain qui a trouvé la lucarne de Yann Sommer. Le tout au pied d’une tribune acquise à la cause anglaise qui attendait désespérément une étincelle. Si ça n’a pas été beaucoup plus brillant dans le jeu jusqu’au coup de sifflet final pour les Three Lions, cette égalisation a au moins eu le mérite de revigorer tout ce beau monde. Et comme si la prestation de Saka n’était encore pas assez complète, le Gunner est aussi venu dépanner à gauche au bout de la prolongation, en offrant même un sublime retour défensif dans les pieds de Stefan Widmer.

4 – Bukayo Saka successfully dribbled past Michel Aebischer four times in the first half, already the most one player has beaten another in a single match at #EURO2024. Penetration. #ENGSUI pic.twitter.com/7rxQBue3fD — OptaJoe (@OptaJoe) July 6, 2024

2021, c’est loin

Un peu plus tard dans la soirée, alors que personne n’avait réussi à tirer son épingle du jeu, l’heure des tirs au but a sonné. Difficile, alors, de ne pas repenser à 2021, lors de la finale à domicile disputée par les Anglais face à l’Italie, lorsque Bukayo Saka avait manqué sa tentative. Ce qui avait déclenché sur les réseaux sociaux de terribles vagues d’insultes racistes totalement immondes. Mais l’attaquant n’est plus le même depuis cette époque, il a bien grandi, en traversant notamment un Mondial 2022 où il s’était déjà affirmé comme un élément majeur de sa sélection.

Pas de doute, donc, pour Saka, qui est retourné au mastic et a transformé l’essai sans trembler, cette fois. « Je n’ai pas repensé au passé, je me suis juste concentré sur ce que j’avais à faire. Je savais qu’il y avait beaucoup de gens nerveux en train de me regarder, y compris ma famille en tribunes, mais je suis resté cool. Tu peux échouer une fois, mais tu as le choix de te remettre dans cette position et je suis un gars qui va se mettre dans cette position. J’ai cru en moi et quand le ballon a touché le filet, j’étais un homme heureux. […] Il nous reste deux matchs, nous voulons changer nos vies et écrire l’histoire », a-t-il lâché, récoltant au passage son onzième trophée d’homme du match en 28 matchs avec sa sélection (!). La meilleure des revanches possibles, en somme, qui a aussi fait le bonheur de Jadon Sancho, laissé à la maison par Gareth Southgate cette fois, et lui aussi victime de racisme en 2021, qui a posté dans une story Instagram : « Tellement fier de ce mec. Tu l’as fait pour moi et Marcus (Rashford). » Place aux Pays-Bas, désormais, pour les Three Lions, et au match dans le match entre Nathan Aké et Bukayo Saka qui s’annonce délicieux.

