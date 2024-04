Même pas sûr que ça suffise à faire gagner un titre aux Spurs.

Qu’il était frustrant, ce match nul face à West Ham (1-1), pour Ange Postecoglou. Son Heung-min et sa bande n’ont pas été capables de tenir leur avance après l’ouverture du score de Brennan Johnson dès la 5e minute. Le coach australien a déploré le fait que ses joueurs aient « manqué de lucidité dans certaines attaques ». Relancé par un journaliste sur la question, l’ancien du Celtic a développé : « C’est parce que ce sont des êtres humains, mon gars, c’est ça le football. »

"I'd love to have a joystick and put them where I want them" 🕹️ Ange Postecoglou after Tottenham's 1-1 draw with West Ham 👇 pic.twitter.com/fiVA9qslzX — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 3, 2024

« J’aimerais avoir un joystick et placer mes joueurs où je veux, mais ça ne marche pas comme ça. Mon rôle est de les aider à bien se placer », a poursuivi l’entraîneur londonien. Et pour cause, le positionnement de ses hommes est souvent en cause sur les coups de pied arrêtés : l’égalisation de Kurt Zouma à la 19e minute était leur dixième but encaissé sur phase arrêtée cette saison. Ce défaut fait manquer aux Spurs une occasion d’atteindre le top 4, où Aston Villa les devance de deux points.

Question existentielle : Postecoglou prend-il Tottenham sur EAFC 24 ?

Accroché par West Ham, Tottenham rate le coche