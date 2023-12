Kurt Zouma a été victime d’un cambriolage

Pas de blessés, heureusement.

West Ham a communiqué sur l’absence de son capitaine, Kurt Zouma, contre Crystal Palace ce dimanche après-midi. La veille, le domicile du Français avait été cambriolé alors que sa famille se trouvait à l’intérieur. Les cambrioleurs ont, selon les mots du club londonien, terrifié la famille du joueur et dérobé plusieurs objets de grande valeur.

Les Hammers précisent qu’ils offriront 25 000 livres sterling (environ 29 000€) à toute personne pouvant fournir des informations utiles à l’enquête.

West Ham United has offered a £25,000 reward for information leading to the arrest and successful prosecution of burglars who broke into defender Kurt Zouma’s home on the eve of the Club’s Premier League fixture against Crystal Palace this past weekend.

