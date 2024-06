L’entraîneur des féminines du PSG part en D2 anglaise

Les nouveaux riches du foot anglais.

Le désormais ex-coach du PSG Jocelyn Prêcheur (42 ans) va entraîner le London City Lionesses FC. Le club, possédé par l’actionnaire majoritaire de l’OL Michele Kang, a terminé huitième de D2 anglaise féminine, cette saison. Atteindre pour la première fois la Women’s Super League sera l’objectif, en 2024-2025, du seul club professionnel anglais intégralement féminin. Auparavant adjoint de son père au PSG, Jocelyn Prêcheur a été intronisé à la tête du club de la capitale l’été dernier, emmenant les Parisiennes à une victoire en Coupe de France et à une deuxième place de D1. Arrivé en fin de contrat, il n’a pas prolongé au PSG.

Coupe de France champion Jocelyn Prêcheur has signed a three-year contract to become our Head Coach, we’re thrilled to announce.

Welcome to London, Jocelyn 🇫🇷

