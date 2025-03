Samedi, Sainté a encaissé douze buts du PSG

Jouer le PSG, ça n’est jamais marrant. Mais alors jouer le PSG deux fois le même week-end, c’est carrément l’enfer.

Samedi soir, à 21 heures, alors que l’AS Saint-Étienne venait de se faire trucider à domicile par Désiré Doué et compagnie, était donné à Poissy le coup d’envoi de PSG-Sainté… féminin. Et cela a quasiment donné le même spectacle, mais en pire : 6-0 à la pause et 6-0 au coup de sifflet final, les Stéphanoises ayant été réduites à dix dès la quinzième minute à cause des deux biscottes récoltées par la défenseuse Lisa Martinez-Douarche.

😍 FESTIVAL DE KATOTO ET UNE MADJER DE DUNN 🔥 🤯 Le PSG régale face à Saint-Étienne avec ce but plein de technique 👇#PSGASSE ⎮ #ArkemaPL pic.twitter.com/jkRSF24dtj — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 29, 2025

Grace Geyoro (5e, sur penalty), Crystal Dunn (6e et 41e), Jackie Groenen (10e), Griedge Mbock (26e) et Marie-Antoinette Katoto (45e+2) ont participé au massacre. Paris reste toutefois loin de l’Olympique lyonnais (sept points d’avance, avec un match de moins) au classement du championnat.

Au moins une chose que le PSG n’aura pas cette saison.

