Le PSG (F) retrouve le succès à Geoffroy-Guichard

Saint-Étienne 0-3 PSG

Buts : Katoto (18e et 90e+1) et Leuchter (21e) côté PSG.

Sans Grace Geyoro, laissée au pied du sapin pour la dernière d’une année pleine de crises, le PSG s’est imposé sans briller mais en bûchant. Dans un Geoffroy-Guichard peuplé de 4 000 spectateurs et un match disputé en même temps que les garçons verts, Marie-Antoinette Katoto a allumé la lumière à l’entrée de la surface après un contrôle orienté splendide (0-1, 18e). Trois minutes plus tard, Romée Leuchter est passée entre Sarah Cambot et Morgane Belkhiter pour envoyer un boulet à bout portant à Maryne Gignoux-Soulier (0-2, 21e). Marie-Antoinette Katoto a garanti la victoire en fin de match (0-3, 90e +1), marquant ainsi son neuvième but en onze matchs. Les Parisiennes seront deuxièmes à Noël, les Stéphanoises au pire huitièmes.

Le superbe geste de Marie-Antoinette Katoto façon Antoine Griezmann pour ouvrir le score face à Saint-Étienne ! 😍 Le PSG mène déjà 1-0 👏#ASSEPSG I #ArkemaPL pic.twitter.com/XDJr03ZZeU — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 13, 2024

Les fêtes dans le ventre mou, parfait.

