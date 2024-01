Le PSG et le PFC passent, Lens élimine Strasbourg aux tirs au but

Paris passe par deux !

Opposées à l’AS Saint-Étienne, les joueuses du PSG ont eu chaud ce samedi (2-1). Face aux septièmes du championnat, les dauphines de l’Olympique lyonnais s’en sont remises à un but tardif de Lieke Martens pour s’imposer et se qualifier. Si Marie-Antoinette Katoto a rapidement ouvert le score après 10 minutes de jeu, Amandine Pierre-Louis lui a répondu au retour des vestiaires pour faire douter les Parisiennes, victorieuses en Ligue des champions dans la semaine. Face à des Havraises huitièmes de D1 Arkéma, le PFC n’a de son côté pas tremblé, malgré un succès qui a mis du temps à se dessiner en Normandie (0-2). Tenues en échec à Göteborg par Häcken, les joueuses de Sandrine Soubeyrand ont fait la différence dans les 20 dernières minutes, sur des buts de Kaja Korosec et Gaëtane Thiney.

Dans un duel 100% D2, c’est Lens qui s’est imposé à domicile face à Strasbourg. Deuxièmes du championnat, les Alsaciennes ont été tenues en échec (1-1), durant les 90 minutes réglementaires, avant de s’incliner aux tirs au but (6-5). C’est Emma Smaali qui a ouvert le score pour les locales en première mi-temps, sur pénalty, avant que les Strasbourgeoises n’égalisent en début de deuxième période par l’intermédiaire de l’Américaine Samantha Lee Johnson Rosette. Mise sous pression par la réussite d’Andrea Prette, c’est Clémence Mairot qui a craqué et permis aux Nordistes de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition.

On ne dirait pas non à un petit derby parisien au prochain tour.

