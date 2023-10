Lyon ne fait qu’une bouchée de Saint-Etienne

Lyon 6-0 Saint-Étienne

Buts : Gilles (15e), Le Sommer (16e, 26e) et Horan (23e, 79e, 85e)

Expulsion : Bataillard (90e) pour l’ASSE

Deux saisons sans derby, c’était long.

Grâce à quatre buts en moins d’une demi-heure, Lyon a passé une soirée bien tranquille face à Saint-Étienne et repasse devant le Paris FC en tête de la D1 Arkema (5-0).

Une rencontre qui bascule dès les premières minutes sur un coup-franc de Melchie Dumornay repris victorieusement de la tête par Vanessa Gilles (1-0, 15e). Dans la minute qui suit, la pépite haïtienne adresse un superbe ballon dans la surface à Eugénie Le Sommer, qui convertit l’offrande (2-0, 16e). Les Vertes coulent déjà et Kadidiatou Diani peut adresser un centre parfait pour Lindsey Horan (3-0, 23e), avant un doublé de Le Sommer sur une nouvelle passe décisive de Dumornay (4-0, 26e).

Circulez, il n’y a plus rien à voir. Jouée, la rencontre perd en intensité, les Lyonnaises menaçant encore à quelques reprises après la pause mais longtemps sans aggraver le score dans une seconde période marquée par les sorties sur blessure de Solène Champagnac et Wendie Renard, touchée au genou. Jusqu’à ces deux nouveaux buts signés Lindsey Horan : après un une-deux avec Diani d’abord (5-0, 79e), d’une magnifique volée après un corner ensuite (6-0, 85e). Le temps pour Faustine Bataillard d’être exclue (90e) et la punition se termine.

Quel meilleur moment pour inscrire son premier triplé dans le championnat de France ?

Lyon (4-3-3) : Endler – Carpenter (Mbock, 46e), Gilles, Renard (Marozsán, 62e), Morroni (Bacha, 46e) – Van de Donk, Horan, Egurrola – Diani, Le Sommer (Hegerberg, 46e), Dumornay (Däbritz, 62e). Entraîneure : Sonia Bompastor.

Saint-Étienne (4-2-3-1) : Gignoux-Soulier – Anglais, Bataillard, Carage, Tapia (Klotz, 76e) – Legrout (Uju Mbadi, 46e), Champagnac (Elmore, 50e) – Caputo (Ben Rabah, 76e), Otu, Lamontagne-Maycock (Archier, 87e) – Browne. Entraîneur : Laurent Mortel.

Sonia Bompastor sur l'affluence dans le football féminin : « On a encore un travail à faire »