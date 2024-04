Ada Hegerberg prolonge avec Lyon

Pas encore l’heure de partir comme une légende.

Comme attendu, Ada Hegerberg ne quittera pas Lyon de sitôt. L’attaquante rhodanienne a en effet prolongé son contrat avec les championnes de France jusqu’en 2027, comme l’a fait savoir le club dans une vidéo. « C’est ici que j’ai grandi. Quand je suis venue ici, j’étais une petite fille et je suis devenue une femme. C’est ici que j’ai écrit mon histoire », y rappelle d’abord la Norvégienne face à la camera.

Vous pensiez vraiment qu'elle allait partir !? pic.twitter.com/S3Euj6j5SU — OL Féminin (@OLfeminin) April 17, 2024

Avant de poursuivre : « J’ai vécu avec ce maillot les moments les plus fous. J’ai aussi vécu les épreuves les plus difficiles de ma carrière. C’est ici ma famille, ma maison. L’OL, un club légendaire où mes rêves deviennent une réalité. Dix ans, et l’histoire continue. Je reste. » Absente ces dernières semaines, la première Ballon d’or de l’histoire du football féminin espère être de retour ce samedi, pour la demi-finale aller de Ligue des champions face au PSG.

Plutôt un nouveau moment fou ou une épreuve difficile à venir ?

Ada Hegerberg va prolonger avec Lyon