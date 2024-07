Droits TV : un magazine quotidien sur la Ligue 1 en clair la saison prochaine

Youpi, du foot en clair !

Alors que les négociations entre la Ligue de football professionnel (LFP) et les diffuseurs sont encore en cours concernant les droits TV de la Ligue 1 pour les 5 prochaines saisons, la LFP avance sur d’autres sujets en parallèle, et notamment la programmation d’un magazine quotidien en clair sur le service public. Réservées aux diffuseurs privés (Canal +, beIN Sport) depuis des années, les images du championnat de France pourront être utilisées par France 3. Un magazine quotidien verrait le jour, selon les informations de L’Equipe, sous la forme d’un format court d’environ 4 minutes, autour du programme Tout le Sport, diffusé du lundi au samedi vers 20h45.

Le groupe France Télévision aurait déboursé un montant d’un million d’euros par an pour s’offrir ce magazine, soit la même somme que TF1 pour retrouver le magazine hebdomadaire sur la plage horaire de Téléfoot, le dimanche matin. Des montants dérisoires à côté du milliard espéré au départ par Vincent Labrune, mais qui permettront une exposition nationale bien plus accessible au grand public, pour ensuite inciter les gens à s’abonner à DAZN et beIN Sport ? Les négociations entre les diffuseurs et la Ligue sont de nouveau compliquées depuis quelques jours, même si le choix du collège de la L1 s’est arrêté sur cette solution.

Nos portefeuilles sont sauvés.

