L’Euro 2024, c’est fini, et donc il est temps de passer au bilan. Ce mardi, on débriefe la compétition et on vous donne nos tops et nos flops. Clément Gavard, journaliste So Foot qui était sur place, sera avec nous ! Pas mal de bêtises et de blasphèmes à venir, alors venez nous rejoindre sur notre chaîne So What, et poster des commentaires dans le chat. À tout’ !

Mbappé au Real Madrid : montrer patte blanche