L'OL torpille St Pölten et valide la première place

St. Pölten 0-7 Olympique lyonnais

Buts : Hegerberg (21e, 35e), Däbritz (22e, 87e) Gilles (55e), Marozsan (79e), Diani (83e)

Emballé, c’est pesé !

Déjà qualifié pour les quarts de finale, l’OL a validé la première place de son groupe sur la pelouse de Sankt Pölten (0-7). La lanterne rouge de la poule n’a pas existé (43 tirs à 0). Après 20 minutes de siège, les Fenottes ont trouvé la faille sur corner par Ada Hegerberg, qui a terminé le travail à bout portant après une déviation de Damaris Egurrola (0-1, 21e). Sara Däbritz n’a pas laissé retomber la pression et a scotché Carina Schlüter avec un superbe enchaînement râteau – frappe du gauche (0-2, 22e). À nouveau dangereuse dans la surface (33e, 34e), Hegerberg a fini par s’offrir son doublé en poussant le ballon au fond (0-3, 35e). Pas de triplé en revanche, puisqu’elle est sortie dès la mi-temps, préservée par Sonia Bompastor.

L’OL n’a pas desserré l’étreinte au retour de la pause. La main de Schlüter s’est opposée à la tête de Vanessa Gilles (55e), avant que la Canadienne fasse mouche 25 secondes plus tard sur le corner suivant (0-4, 55e). Son troisième but sur les trois derniers matchs. Eugénie Le Sommer a trouvé le poteau (61e), Vicki Becho la gardienne (67e), mais Dzsenifer Marozsan a enfoncé le clou d’une reprise limpide à la suite d’un corner mal dégagé (0-5, 79e). Le festival a encore continué avec un centre de la birthday girl Amel Majri (31 ans) pour la tête de Kadi Diani (0-6, 83e), et une frappe du gauche signée Däbritz (0-7, 87e). Peinard, Lyon s’assure, à une journée de la fin, du statut de tête de série pour les quarts de finale, ce qui lui permettra d’éviter le Barça et Chelsea.

Ça promet pour le dernier carré.

St. Pölten (5-4-1) : Schlüter – Tabotta, Bíróová, Balog, Klein, Touon (Schumacher, 86e) – Lemesova (Mattner, 46e), Wenger, Mikolajova, Zver (Brunnthaler, 70e) – Mädl. Entraîneure : Celia Brancão-Ribeiro.

OL (4-3-3) : Endler – Carpenter, Gilles, Mbock (Sombath, 56e), Bacha (van de Donk (63e) – Damaris (Morroni, 46e), Marozsan, Däbritz – Becho (Diani, 71e), Hegerberg (Le Sommer, 46e), Majri. Entraîneure : Sonia Bompastor.

Victoire brouillonne de l'OL contre St. Pölten