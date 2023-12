Fusillade à Prague : le match de C1 entre le Slavia et St. Pölten reporté

Dans l’université Charles de Prague, au moins 15 personnes ont été abattues ce jeudi après-midi, tandis que 24 blessés sont également à déplorer selon les autorités tchèques. L’étudiant de 24 ans auteur de cette attaque a été retrouvé mort. La rencontre de Ligue des champions entre le Slavia Prague et St-Pölten, dont le coup d’envoi devait être donné à 21 heures, a donc été reportée. « Il a été décidé, après consultation des parties impliquées, que le match serait reporté. Les nouveaux horaires seront annoncés en temps utile. Les pensées du football européen vont vers le peuple tchèque en ces moments difficiles », a indiqué l’UEFA.

Dans l’autre match de ce groupe B, l’Olympique lyonnais a concédé le nul sur la pelouse de Brann (2-2). Suffisant pour que les joueuses de Sonia Bompastor restent premières de la poule et compostent leur billet pour les quarts de finale de la compétition. St-Pölten et le Slavia Prague sont respectivement troisième et dernier du groupe.

