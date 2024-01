Surprise, l’OL accroché à domicile par le Slavia Prague !

Olympique lyonnais 2-2 Slavia Prague

Buts : Majri (4e) et Becho (74e) pour les Fenottes // Cerna (9e) et Gilles (90e+1, CSC) pour les Rossignols

Centième compliquée pour Sonia Bompastor.

Largement supérieures au match aller, les Lyonnaises ont eu bien plus de mal sur leur pelouse face au Slavia Prague, pour le centième match sur le banc de leur entraîneure Sonia Bompastor (2-2). Pourtant, tout commence bien pour les Rhodaniennes, qui ouvrent le score sur une contre-attaque en début de match, suite à une bonne remontée de balle de Kadidiatou Diani qui trouve Amel Majri (1-0, 4e). Malheureusement, dans la foulée, Laura Benkarth se troue sur corner et permet à Franny Cerna d’égaliser de la poitrine (1-1, 9e). On sent que les Lyonnaises ne sont pas totalement dans leur assiette et ces dernières manquent franchement d’efficacité dans les 30 derniers mètres, malgré beaucoup de combinaisons en une touche de balle. En fin de période, Ada Hegerberg a deux occasions pour prendre les devant, mais se rate (28e et 35e), alors que Selma Bacha n’est pas loin de tromper tout le monde sur coup-franc (45e+3).

Au retour des vestiaires, il n’y a plus qu’une équipe sur la pelouse, tant les locales prennent le dessus sur leurs adversaires. Cependant, il manque un brin de folie ou de réussite aux octuples championnes d’Europe, qui butent sur Olivie Lukasova à plusieurs reprises. Vanessa Gilles (47e), Hegerberg (49e et 57e), Diani (52e), Lindsey Horan (60e) manquent toutes le coche, avant que Vicky Becho, entrée en jeu à la place d’une Majri blessée, ne trouve finalement la faille pour les Fenottes après un coup-franc qui traînent dans la surface (2-1, 74e). Etrangement, les Lyonnaises relâchent un peu la pression par la suite et finissent par concéder l’égalisation sur un but contre son camp de Gilles (2-2, 90e+1). Avec 32 tirs à 3, les championnes de France peuvent nourrir des regrets, même si elles ont aussi semblé en dedans tout au long du match. Elles restent toutefois premières de leur groupe et verront les quarts, alors que Prague se classe troisième de ce groupe B.

Les joueuses du Slavia risquent de bien faire la fête sur Lyon ce soir.

Olympique lyonnais (4-3-3) : Benkarth – Bacha, Sombath, Gilles, Carpenter (Mbock, 74e) – Horan, Egurrola (Marozsan, 46e), Van de Donk (Däbritz, 63e) – Majri (Becho, 50e), Hegerberg (Le Sommer, 63e), Diani. Entraîneure : Sonia Bompastor.

Slavia Prague (3-4-2-1) : Lukasova – Bartovicova, Keene (Krivska, 82e), Bendova – Xiao, Cerna (Kosikova, 82e), Mclaughlin, Slajsova – Stackpole (Szewieczkova, 35e), Krejcirikova (Vesela, 82e) – Moravkova (Surnovska, 46e). Entraîneur : Karel Pitak.

Lyon atomise le Slavia Prague