Endler, Geyoro, Horan : toutes les nominations aux Trophées de D1 Arkema

Et les nommé·e·s sont…

L’exercice 2023-2024 de D1 Arkema touche à sa fin et trois des quatre équipes qualifiées pour les play-offs sont déjà connues : PSG, OL, Paris FC. L’occasion pour la Ligue d’annoncer les joueuses et entraîneur·e·s qui seront honoré·e·s lors de la remise des Trophées D1 Arkema. Et sans grande surprise les trois leaders du championnat dominent également les listes de nomination. Au prix de la meilleure gardienne de la saison on retrouve, la Lyonnaise Christiane Endler, vainqueure des trois dernières éditions, et les Parisiennes Katarzyna Kiedrzynek (PSG) et Chiamaka Nnadozie (PFC). Pour ce qui est de la révélation de la saison, le prix se disputera entre Inès Benyahia (Le Havre), Louna Ribadeira (PFC) et Thiniba Samoura (PSG).

Les coachs seront également à l’honneur dans cette cérémonie. L’entraineur du PSG Jocelyn Prêcheur accompagne Sonia Bompastor, leader du championnat avec l’OL, et Sandrine Soubeyrand, son ex-coéquipière en Bleue, du côté du PFC. Enfin, le trophée le plus attendu, celui de la meilleure joueuse de la saison sera attribué à une représentante des Rouge et Bleu ou des Fenottes. Qui de Tabitha Chawinga, meilleure performeuse de D1 avec 18 réalisations et 10 passes décisives, Grace Geyoro, métronome du PSG, ou Lindsey Horan, remportera le précieux trophée ? La réponse est attendue le 29 avril prochain.

👑 𝗠𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝘂𝗿𝗲 𝗷𝗼𝘂𝗲𝘂𝘀𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗮𝗶𝘀𝗼𝗻 ? RDV le 29 avril sur Canal+Sport 360 pour découvrir qui succèdera à Kadidiatou Diani 🏆#TrophéesD1Arkema pic.twitter.com/g86laqvppE — D1 Arkema (@D1Arkema) April 22, 2024

Vers un quatrième titre de MVP pour le PSG ?